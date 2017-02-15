Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)



Владимир Путин

Источник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov Владимир ПутинИсточник: AP Photo, ITAR-TASS, Presidential Press Service, Alexei Panov

Несколько дней назад реальные события опять подтвердили, что чудесная эпоха мира во всем мире еще не наступила. Российские стратегические бомбардировщики облетели Европу, как во времена холодной войны, и стали мучительным напоминанием о том, что конфликт между Востоком и Западом, к сожалению, опять нетрудно допустить.

Во времена холодной войны пилоты Советского Союза и НАТО провоцировали друг друга, пролетая у самой границы воздушного пространства противника. Это заставляло системы ПВО быть настороже, приводило к большей бдительности со стороны обеих сторон и как бы говорило другой стороне: "Мы здесь и готовы стрелять!" Так было во времена, когда ядерный апокалипсис казался неизбежным и катастрофы удавалось избежать только чудом.

Потом, после краха Советского Союза, какое-то время казалось, что наступил конец истории. Так называлась книга Фукуямы, нет правда ли? Оказалось, что известный философ немного ошибся и что через 25 лет спокойствия история снова двинулась по спирали к точке, которая грозит конфликтом. Как во времена холодной войны. Пусть мир несколько изменился, участники все те же. Это Россия под очередным кнутом, выступающая против Запада - точнее, НАТО.

На этой неделе два российских "Белых лебедя" (стратегических бомбардировщика "Туполев" Ту-160) облетели Европу от Санкт-Петербурга к Гибралтару. Они пронеслись у самой границы воздушного пространства стран альянса - разумеется, с выключенными транспондерами. В пяти странах в воздух были подняты истребители, а россияне, облетев континент, направились домой. Это явная и несомненная игра на нервах, провоцирование сил НАТО, бряцанье оружием.

Если кому-то кажется, что не стоит делать из двух самолетов проблемы, то напомню, что эти два огромных бомбардировщика вместе могут переносить до 24 крылатых ракет Х-55СМ "Гранат". А эти носители ядерных боевых частей крайне трудно обнаружить радаром и ликвидировать средствами ПВО. Каждая такая ракета может нести боеголовку мощностью 350 килотонн. Для сравнения: в хиросимской бомбе было 13 килотонн. Так что два "Ту", запусти они при облете Европы над международными водами свои 24 ракеты, могут уничтожить значительную часть Западной Европы за несколько минут.

Эта российская игра на нервах доказывает одно: Европа должна собраться и начать исполнять свои обязательства и обещания, а страны-члены НАТО должны на самом деле выделять два процента ВВП на армию, как и обязались. Пока почти все - за исключением США и Греции - плюют на это обязательство.

Европейские лидеры выразили обеспокоенность стремлением Трампа заставить членов альянса выделять на оборону столько, сколько они обещали. С его стороны это вполне законное, а также актуальное требование. Ведь его восточный коллега Владимир Владимирович доказывает, что оружие, приобретенное на эти деньги, очень скоро и внезапно может нам пригодиться для защиты от новой экспансии России.

Йиржи Долежал (Ji X. Doleal)