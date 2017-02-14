ОДК готова к разработке двигателя для российско-индийского истребителя FGFA
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Истребитель пятого поколения FGFA
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова начать разработку двигателя для российско-индийского истребителя 5-го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), сообщили РИА Новости в пресс-службе ОДК.
FGFA - экспортная версия российского истребителя пятого поколения ПАК ФА ("Перспективный комплекс фронтовой авиации", также известен как Т-50). Данный проект является частью проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком самолета выступает ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics Ltd.
"ОДК готова совместно с индийской стороной в рамках программы Make in India или самостоятельно на заказ разработать двигатели для перспективных боевых самолетов FGFA и AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), которые бы полностью удовлетворяли требованиям заказчика", - сказал официальный представитель ОДК.
Он подчеркнул, что корпорация обладает для выполнения данной работы всеми необходимыми компетенциями, в том числе в части научно-технического и производственного потенциала.
"ОДК представляет в Бангалоре высокотемпературный двухконтурный турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С, предназначенный для применения на многофункциональных истребителях поколения "4++" типа Су-35. Этим ОДК демонстрирует новейшие технологии, которые могут быть использованы при создании двигателей для новых проектов самолетов, а также свои компетенции по разработке и серийному производству подобных силовых установок", - подчеркнул собеседник агентства.
В ОДК уточнили, что корпорация показывает на международных выставках двигатель АЛ-41Ф-1С в качестве силовой установки истребителя Су-35, приобретение которого можно считать логичным следующим шагом для стран, ВВС которых уже эксплуатируют самолеты типа Су-30.
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.
14.02.2017
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