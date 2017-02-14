В ВВО начался отбор для всеармейского конкурса "Безопасная среда"



Военнослужащий войск РХБЗ

Источник: topwar.ru Военнослужащий войск РХБЗИсточник: topwar.ru

ХАБАРОВСК, 14 фев - РИА Новости. Первый этап всеармейского конкурса отделений радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки "Безопасная среда", который входит в программу "Армейских международных игр - 2017", начался на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в шести регионах Дальнего Востока и Забайкалья, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"Первый этап конкурса начался на общевойсковых полигонах ВВО в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и Амурской областях. В программу конкурса включено три основных этапа: индивидуальная гонка на технике по замкнутому маршруту протяженностью до 2,3 тысячи метров, эстафета и огневой рубеж", - сказал Гордеев.

Он уточнил, что в этом году в конкурсе впервые будут принимать участие расчеты реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель".

По его словам, участники состязаний выполнят поиск радиоактивных источников на местности и выявят химические ядовитые вещества в воздухе. Водители бронемашин на трассе преодолеют ров, эскарп, завалы, тоннель, проход в минно-взрывном заграждении и неполный извилистый проезд. Разведчики в средствах защиты пройдут огненно-штурмовую полосу, оборудованную канатной сеткой, проходом через овраг по качающемуся бревну, огненным препятствием и разрушенным зданием. Также участники выполнят стрельбы по мишеням на удалении 100 метров.

"В отборочном этапе конкурса участвуют около 200 военнослужащих и более 60 единиц спецтехники РХБ разведки. Лучшие расчеты РХБ разведки выступят на втором этапе конкурса "Безопасная среда", который состоится в марте текущего года", - отметил начальник пресс-службы округа.