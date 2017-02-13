Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"



Авианосец проекта «Шторм» в состоянии обеспечить базирование до 90 летательных аппаратов. Для их взлета есть сразу два трамплина и две электромагнитные катапульты, а для посадки — аэрофинишер. Этот корабль спроектирован таким образом, чтобы снизить сопротивление воды почти на 20%

Источник: expert.ru Авианосец проекта «Шторм» в состоянии обеспечить базирование до 90 летательных аппаратов. Для их взлета есть сразу два трамплина и две электромагнитные катапульты, а для посадки — аэрофинишер. Этот корабль спроектирован таким образом, чтобы снизить сопротивление воды почти на 20%Источник: expert.ru

Военное руководство России, судя по всему, всерьез задумалось над масштабной корректировкой военно-морской стратегии

Об этом свидетельствует как минимум активизация работы над проектом перспективного российского авианосца "Шторм", сообщения о котором только в 2016 году несколько раз буквально взрывали медиасферу. Что привнесут готовящиеся изменения в деле обеспечения безопасности нашей Родины и с какими трудностями это может быть сопряжено?

Масштабная модель авианосца проекта 23000 "Шторм" впервые была показана широкой публике на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015", прошедшем в городе Кубинка Московской области в июне 2015 года.

Проект 23000 "Шторм" Источник: Проект 23000 "Шторм"

С тех пор в СМИ время от времени попадают "осколки" информации, касающиеся тех или иных аспектов создания суперкорабля. Но будучи по отдельности лишь маленькими информационными крупинками, все вместе они свидетельствуют о том, что работа над ним не стоит на месте.

Что мы уже о нем знаем?

Проект 23000 "Шторм" был разработан Крыловским государственным научно-исследовательским центром. До публичной демонстрации на "Армии-2015" модель корабля успели показать специалистам в закрытом режиме на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2013 году.

Строительство новейшего российского авианосца ориентировочно может начаться в промежутке между 2019 и 2025 годом. До 2030-го он уже должен быть в строю.

По своим основным параметрам он приблизительно равен новейшему американскому суперавианосцу "Джеральд Р. Форд".

Авианосцы Источник: Авианосцы

Водоизмещение – около 100 тысяч тонн, что примерно соответствует аналогичному параметру американца. Ориентировочная длина – 330 метров (всего на 7 метров короче американского коллеги). Ширина – 40 метров (на 1 метр уже новейшего авианосца США). Осадка – 11 метров (против 12-ти американских). Скорость у обоих кораблей – порядка 30 узлов. А вот что касается авиакрыла, то тут российский перспективный авианосец явно выигрывает: 90 летательных аппаратов против 75.

Авиагруппа должна будет состоять из истребителей МиГ-29К и перспективных палубных Т-50. Кроме того, в нее войдут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и, вероятно, многоцелевые вертолеты Ка-27.

Велика вероятность, что с воздуха российский авианосец будет прикрывать корабельная версия, пожалуй, самого совершенного в мире зенитно-ракетного комплекса С-500. В дополнение к нему "Шторм" будет оборудован и противоторпедной защитой. Также для увеличения живучести планируется разделить пункты управления кораблем и летательными аппаратами.

Силовая установка нового корабля должна стать гибридной. Основная – атомная – будет совмещаться с резервной газотурбинной. По предварительной информации, российский авианосец должен получить атомный реактор "РИТМ-200", такой же, как на самом мощном ледоколе мира "Арктике", который недавно был спущен на воду в Санкт-Петербурге. Фактически "Арктика" протестирует перспективное "сердце" авианосца в северных льдах, после чего оно уже с учетом выявленных и устраненных проблем появится у перспективного суперкорабля.

Что сразу бросается в глаза в новом проекте, так это удивительно свободная палуба, что для советских моделей авианосцев совершенно нехарактерно. Построенные в СССР тяжелые авианесущие крейсеры имели мощное ракетно-артиллерийское вооружение и могли действовать, условно говоря, самостоятельно. Американские же авианосцы последних десятилетий – это просто плавучие аэродромы, которые в обязательном порядке сопровождаются целой эскадрой. Вместе с другими кораблями они формируют целую авианосную ударную группу (АУГ).

Полноценные АУГ сегодня есть только у США. Нечто подобное с большими оговорками собирала Франция и может собрать Россия. В ближайшее время такая возможность, опять-таки с оговорками, появится у Китая.

Авианосец в составе группы сопровождает 8-10 кораблей охранения (крейсер, эскадренные миноносцы, фрегаты, многоцелевые подводные лодки) и суда обеспечения.

Так вот, на палубе у "Шторма", как и у американских авианосцев, "ударный компонент" практически отсутствует. И поэтому так свободна его палуба. Это, с одной стороны, радикально усиливает его авиационную мощь, а с другой – обязывает действовать в составе АУГ. И для того, чтобы российская авианосная ударная группа стала полноценной, еще многое предстоит создать. Для начала – палубную версию Т-50. Столь мощный корабль есть смысл оснащать именно многоцелевыми истребителями пятого поколения.

После этого стоит задуматься об отсутствующих в России самолетах ДРЛО. Первую подобную машину разрабатывали в 80-е годы XX века для строящегося в Николаеве тяжелого атомного авианесущего крейсера "Ульяновск". Но Союз распался, авианесущий крейсер гордые украинцы порезали на металл, и самолет оказался никому не нужен. Время идёт, технологии не стоят на месте, и теперь его придется создавать буквально с нуля.

Хорошо бы было также пополнить потенциальную российскую АУГ новейшими кораблями. Но работа в данном направлении уже идет.

Что касается подводных лодок, то тут нужны либо атомные многоцелевые, либо как минимум воздухонезависимые дизель-электрические, которые у нас активно доводят до ума.

Например, сегодня заканчиваются комплектования Черноморского флота подлодками проекта 636.3 "Варшавянка". И уже есть намерение построить несколько таких субмарин для Тихоокеанского флота.

Есть вопросы к строительству и самого авианосца. В СССР тяжелые авианосные крейсеры строили исключительно в Николаеве. В РСФСР соответствующих мощностей создано не было. Соответственно, для строительства авианосца нужно создать новую или приспособить имеющуюся инфраструктуру.

Сегодня на роль строителя объективно могут претендовать три предприятия: "Балтийский завод" и ОАО "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, а также северодвинский "Севмаш".

Последний имеет опыт модернизации авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" в авианосец "Викрамадитья" для индийских ВМС.

Пока что сухого дока соответствующих размеров нет ни у одного из вышеперечисленных заводов. Хотя в апреле 2016 года в СМИ появилась информация, что строительство перспективного авианосца будет возможно на одной из верфей Санкт-Петербурга, однако нужно понимать, что обеспечить его – задача непростая, нетривиальная и дорогая.

Более того, у перспективного российского авианосца нет еще и причала. Его также придется строить практически с нуля в месте, где будут иметься все необходимые коммуникации для снабжения корабля и где можно будет эффективно защитить корабль с суши, моря и воздуха частями сухопутных войск, береговой охраны и ПВО.

Новый российский авианосец, по логике вещей, должен будет входить в состав Северного флота.

Во-первых, Арктика для нас сегодня – это зона перспективного развития и потенциального столкновения интересов. Во-вторых, из Северного Ледовитого океана между Исландией и Скандинавией можно легко выйти в Атлантический океан.

Поэтому удобное место базирования придется подбирать на Севере, а там таких не так уж и много.

Однако стоит держать в уме, что для достижения баланса России следовало бы в нынешней военно-политической ситуации задуматься над тем, чтобы иметь два авианосца и, соответственно, две авианосные ударные группировки – вторая очень пригодилась бы стране в Тихом океане. Ведь именно дальневосточные моря уже сегодня превращаются в зону самых острых международных противоречий и в место, где с самой большой долей вероятности может начаться третья мировая война.

Однако насколько формирование двух АУГ будет нам по силам в обозримом будущем?

Стоимость одного отечественного авианосца эксперты оценивают в сумму от 350 миллиардов до триллиона рублей. Создание авиакрыла, судостроительной инфраструктуры и причалов – в ещё большую сумму. Выходит весьма дорого.

Тем не менее без авианосца крупной державе сегодня нельзя. Несмотря на то, что из-за развития современных подводных лодок и береговых противокорабельных ракетных комплексов роль авианосцев в последние годы заметно снижается, их возможности сложно переоценить при участии большого государства в локальных и региональных конфликтах. А именно к "цепям" из таких конфликтов сводится сегодня глобальное противостояние.

При этом необходимо соблюдать баланс:

Россия в первую очередь сухопутная держава, поэтому фанатично строить авианосцы для нее нет никакого смысла. Да и корабли подобного типа в большом количестве – явный признак агрессивной политики государства. Российская Федерация же – мирная держава с оборонной доктриной, которая тем не менее не готова поступаться собственными интересами. Именно для их защиты и нужно в составе флота иметь парочку авианосцев.

Хорошо, что у нас есть военная база в Сирии, судя по всему, не исключено и использование авиабазы в Иране – стоит только уладить неожиданно возникшие противоречия. Но такие тепличные условия могут быть предоставлены далеко не всегда и не везде.

С тем, чтобы понять, что такое авианосец в боевых условиях, к берегам Сирии в скором времени отправится наш единственный тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Строго говоря, с учетом наличия в нашем распоряжении сухопутных аэродромов в регионе, а у берегов – кораблей с "Калибрами", в приходе корабля сильной необходимости нет. Но зато экипаж крейсера и пилоты палубной авиации смогут получить бесценный опыт в боевых условиях – что вдвойне ценно.

Возможно, полученный опыт позволит нам ответить на вопросы – достаточно ли российскому флоту для решения поставленных перед ним задач "компактных" и универсальных ТАКРов или все же нам необходимы именно авианосные ударные группировки с авианосцами, аналогичными американским. Если мы окончательно осознаем необходимость в АУГах, то это станет непростым испытанием и для отечественной науки, и для промышленности. Зато мы получим мощное средство укрепления безопасности нашей страны и защиты наших интересов по всей территории земного шара. А заодно бесценный производственный опыт и серьезный стимул для научного развития.

Мечты и мечтанья:

Россия разработала три альтернативы французским "Мистралям": универсальный десантный корабль "Прибой", авианосец проекта 23000 "Шторм" и авианосец с ядерным энергетическим модулем. Если корабли будут построены с заявленными характеристиками, они превзойдут по своим техническим показателям не только "Мистрали", но и практически все существующие в мире авианосцы.

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