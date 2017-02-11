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«Шилки» станут «Белыми»

14.02.2017 Warspot 116 0
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ЗСУ ZSU-23–4MP Bia&#322;a
Зенитная самоходная установка ZSU-23–4MP Biała.
Источник: defence24.pl

К 2022 году Польша модернизирует весь парк советских «Шилок». Вчера, 10 февраля, портал defence24.pl сообщил о том, что Минобороны Польши заказало модернизацию зенитных самоходных установок ЗСУ-23–4 «Шилка» до новой модификации ZSU-23–4MP Biała.

В период с 2010 по 2012 год Польша модернизировала часть имеющихся у неё «Шилок» до версии Biała. По неофициальным данным, девять обновлённых установок состоят на вооружении 10-й бронетанковой бригады и служат для прикрытия бронетехники от низколетящей авиации и ракет, а также могут сбивать снаряды при артиллерийском и миномётном обстрелах.

​Зенитная самоходная установка ZSU-23–4MP Biała. defence24.pl - «Шилки» станут «Белыми» | Военно-исторический портал Warspot.ru Зенитная самоходная установка ZSU-23–4MP Biała.

defence24.pl

Первый прототип модернизированной ЗСУ был представлен в 2000 году. На вооружение машина была принята в декабре 2005 года, однако практические работы по модернизации стартовали только через пять лет. Модернизация производилась на базе Центра исследований в Тарнуве. Польская версия «Шилки» получила свое название в честь реки Biała (польск. — «Белая»).

Модернизированные машины получили цифровую оптико-электронную систему управления огнём с системой автоматизированного сопровождения целей как в дневных, так и в ночных условиях, а также зенитные ракеты Grom. Кроме того, с установки демонтирована радиолокационная станция (вместо неё цели определяет оптическая станция). На Biała установлены системы ночного видения для командира и механика-водителя, а экипаж сокращён до трёх человек.

Новое оборудование и частичная замена боекомплекта (добавлены новые подкалиберные снаряды) позволили увеличить эффективную дальность поражения целей до 3,5 км. Ракеты Grom могут уничтожать авиацию противника на расстоянии до 5,5 км. В 90-е годы в Польше велась разработка ЗСУ Loara, оснащённой двумя 35-мм орудиями. Новая установка должна была заменить на вооружении польской армии «Шилки», но её производство ограничилось предсерийной партией, после чего работы по проекту были свёрнуты.


Зенитная самоходная установка Loara
Источник: defence24.pl
11.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Шилка
Компании
Минoбороны РФ

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