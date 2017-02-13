Су-30МКИ - лучший выбор для государств с большой территорией и обширными акваториями - презентация корпорации "Иркут"



Истребители Су-30МКИ и Eurofighter EF2000 Typhoon

Источник: МО Великобритании Истребители Су-30МКИ и Eurofighter EF2000 TyphoonИсточник: МО Великобритании

3Москва. 13 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Корпорация "Иркут" подготовила к открывающемуся во вторник в Бангалоре (Индия) авиасалону "Aero India 2017" презентацию многофункционального истребителя Су-30МКИ, лицензионное производство которого организовано на предприятиях корпорации HAL (Hindustan Aeronautics Ltd).

"Программа Су-30МКИ - общий успех России и Индии. Многофункциональный истребитель Су-30МКИ - лучший выбор для государств с большой территорией и обширными акваториями", - говорится в презентации, материалы которой размещены на сайте "Интерфакса-АВН".

Отмечается, что истребители семейства Су-30, развивающие концепцию Су-30МКИ, находятся сегодня на вооружении российских ВКС, а также ВВС Индии, Малайзии, Алжира, и Казахстана. Есть интерес со стороны новых заказчиков.

"Благодаря Су-30МКИ ВВС Индии обеспечили себе превосходство над любым потенциальным противником в регионе, значительно возрос их международный престиж", - отмечается в презентации.

Су-30МКИ стал первым в мире истребителем с фазированной антенной решеткой, поставляемым на экспорт. Система вооружения истребителя обеспечивает надежное обнаружение воздушных, наземных и надводных объектов за пределами визуальной видимости, сопровождение 15 воздушных целей и одновременную атаку четырех из них. Экипаж из двух человек может одновременно вести воздушный бой и наносить удары по наземным (надводным) целям.

На 12 узлах подвески может размещаться различное ракетно-бомбовое вооружение суммарным весом до 8 тыс. кг. В самое ближайшее время в арсенале Су-30МКИ появится не имеющая аналогов российско-индийская сверхзвуковая крылатая ракета "БраМос".

"Программа Су-30МКИ позволила Индии и России перейти к совместному созданию вооружения, объединила возможности и компетенции лучших предприятий и специалистов двух стран", - говорится в материалах презентации.

Су-30МКИ - первый в мире сверхманевренный серийный боевой самолет. Сверхманевренность обеспечивает истребителю абсолютное превосходство в ближних воздушных боях и существенно повышает безопасность полетов.

По оценкам экспертов, Су-30МКИ является мировым эталоном тяжелого многоцелевого истребителя. Максимальная дальность полета самолета 3000 км, с одной дозаправкой в воздухе - 5200 км, с двумя дозаправками - 8000 км.

Су-30МКИ разработан ОКБ "Сухого", серийно производится на Иркутском авиационном заводе, входящем в состав корпорации "Иркут".