Кабмин утвердил список объектов госвласти под охраной Нацгвардии
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Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Источник: Временный информационный центр ФСВНГ РФ
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Кабмин РФ утвердил список объектов, охраняемых подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, и ведомственной охраной федеральных органов исполнительной власти. В него вошли здания Генеральной прокуратуры РФ и органов прокуратуры, Следственного комитета РФ и его подразделений, а также здания судов.
Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации распоряжению правительства РФ, утверждается перечень объектов, "находящихся в ведении федеральных государственных органов, охраняемых военизированными и сторожевыми подразделениями организаций, подведомственных Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, и ведомственной охраной федеральных органов исполнительной власти, на период до создания ведомственной охраны федеральными государственными органами".
К таким объектам относятся объекты, находящиеся в ведении Судебного департамента при Верховном суде РФ (в том числе здания верховных судов республик, краевых и областных судов), в ведении Генеральной прокуратуры РФ (в том числе здания центрального аппарата ведомства, управления в федеральных округах, прокуратуры субъектов РФ), а также объекты, находящиеся в ведении Следственного комитета РФ (включая здания центрального аппарата ведомства, его подразделения).
13.02.2017
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