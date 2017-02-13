На восточный фланг НАТО перебросили 94 вертолета



Вертолет AH-64 Apache

Источник: © EPA/BRUCE OMORI Вертолет AH-64 ApacheИсточник: © EPA/BRUCE OMORI

Военные вертолеты и грузовики американской авиационной бригады, направляющейся на базы Североатлантического альянса в Восточной Европе, прибыли в немецкий порт Бремерхафен.

Всего в Германию прибыли 94 вертолета и несколько грузовиков десятой боевой авиационной бригады с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк, передает DeutscheWelle.

В воскресенье американские военные начали разгрузку десятков вертолетов Chinook, Apache и BlackHawk в порту Бремерхафена для дальнейшей отправки воздушного флота на американскую военную базу Иллесхайм в Баварии.

Часть техники во вторник перебросят на авиабазы НАТО в Литву, Польшу и Румынию в рамках операции расширения Североатлантического альянса на восток «Атлантическая решимость».

В конце января сообщалось, что Латвия, Эстония и Литва получат американские танки M1A2 Abrams. Этот сигнал говорит о том, что Вашингтон по-прежнему привержен своим обязательствам по защите союзников.

Вместе с тем в середине января активисты в Германии провели акции, выступая против отправки в Восточную Европу бронетанковой бригады Североатлантического альянса, которая должна была продемонстрировать Москве силу и единство стран НАТО.