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ФСО сможет временно запрещать движение транспорта на охраняемых трассах

14.02.2017 ИТАР-ТАСС 86 0
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Владимир Путин
Владимир Путин
Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Законопроект уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес в субботу на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, органы госохраны предлагается наделить правом "временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда (передвижения) объектов государственной охраны", говорится в пояснительной записке. Помимо этого сотрудники ФСО смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Также предлагается разрешить представителям службы "обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны".

Законопроект уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия. Прописывается их право "обнажить оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения", предусмотренные законом. "При попытке лица, задерживаемого сотрудником органов государственной охраны с обнаженным оружием, приблизиться к сотруднику органов государственной охраны, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию сотрудник имеет право применить оружие" в соответствии с законом, сказано в сопроводительных материалах.

В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости сотрудники органов государственной охраны при отсутствии либо невозможности (нецелесообразности) применения специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные средства (в том числе транспортные), говорится в проекте закона. В действующей редакции закона нет нормы о применении в таких ситуациях транспортных средств.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир

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