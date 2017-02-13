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"Калашников" поставил "Сайгу-12С" наркополицейским Индонезии

14.02.2017 Lenta.ru 85 0
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Карабин "Сайга-12"
Карабин "Сайга-12"
Источник: Ростех

Концерн "Калашников" поставил первую партию полуавтоматических гладкоствольных ружей "Сайга-12С" Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Индонезии. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты концерна также провели для индонезийских наркополицейских тренинг и демонстрационные стрельбы.

Ранее, 30 января, сообщалось, что "Калашников" из-за экспортных заказов увеличит штат на 30 процентов и перейдет на работу в три смены. Компания планирует набрать более 1,7 тысячи новых работников производственных специальностей.

Гладкоствольное полуавтоматическое ружье "Сайга-12С" использует газоотводную автоматику и обеспечивает значительную огневую мощь и практическую скорострельность на дистанциях ближнего боя. Оружие может комплектоваться широким спектром патронов 12-го калибра с гильзой 70 или 76 миллиметров, снаряженных картечью или пулей в различных вариантах. Оснащается складным рамочным прикладом с резиновым затыльником.

Откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку Пикатинни для установки дополнительных прицельных приспособлений. Планки в нижней части цевья и под газовым блоком на стволе позволяют ставить дополнительные рукоятки и фонари.

13.02.2017
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Страны
Индонезия
Продукция
Сайга (М, МК)
Сайга-12
Компании
Концерн Калашников

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