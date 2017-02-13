"Калашников" поставил "Сайгу-12С" наркополицейским Индонезии
|
Отрасли и сферы: Стрелковое оружие + Рынки и сотрудничество
|
Карабин "Сайга-12"
Источник: Ростех
Концерн "Калашников" поставил первую партию полуавтоматических гладкоствольных ружей "Сайга-12С" Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Индонезии. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе компании.
Специалисты концерна также провели для индонезийских наркополицейских тренинг и демонстрационные стрельбы.
Ранее, 30 января, сообщалось, что "Калашников" из-за экспортных заказов увеличит штат на 30 процентов и перейдет на работу в три смены. Компания планирует набрать более 1,7 тысячи новых работников производственных специальностей.
Гладкоствольное полуавтоматическое ружье "Сайга-12С" использует газоотводную автоматику и обеспечивает значительную огневую мощь и практическую скорострельность на дистанциях ближнего боя. Оружие может комплектоваться широким спектром патронов 12-го калибра с гильзой 70 или 76 миллиметров, снаряженных картечью или пулей в различных вариантах. Оснащается складным рамочным прикладом с резиновым затыльником.
Откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку Пикатинни для установки дополнительных прицельных приспособлений. Планки в нижней части цевья и под газовым блоком на стволе позволяют ставить дополнительные рукоятки и фонари.
13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.02.2017 "Калашников" поставил Индонезии партию ружей "Сайга-12С"
04.01.2017 Алексей Криворучко: мы ожидаем увеличение годовой выручки почти в два раза - до 16 млрд рублей
15.06.2016 Концерн "Калашников" запускает в продажу новое гладкоствольное, нарезное и охолощенное оружие
17.05.2016 Стреляй отечественным
05.04.2016 «Калашников» меняет маркетинговую стратегию
24.03.2016 «Калашников» стал партнером Континентальной стрелковой лиги
21.03.2016 Прощай, оружие
22.09.2015 Новое ружье Калашникова принесло России победу на ЧМ по стрельбе