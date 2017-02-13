"Калашников" поставил "Сайгу-12С" наркополицейским Индонезии



Карабин "Сайга-12"

Источник: Ростех Карабин "Сайга-12"Источник: Ростех

Концерн "Калашников" поставил первую партию полуавтоматических гладкоствольных ружей "Сайга-12С" Национальному управлению по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (BNN) Индонезии. Об этом "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты концерна также провели для индонезийских наркополицейских тренинг и демонстрационные стрельбы.

Ранее, 30 января, сообщалось, что "Калашников" из-за экспортных заказов увеличит штат на 30 процентов и перейдет на работу в три смены. Компания планирует набрать более 1,7 тысячи новых работников производственных специальностей.

Гладкоствольное полуавтоматическое ружье "Сайга-12С" использует газоотводную автоматику и обеспечивает значительную огневую мощь и практическую скорострельность на дистанциях ближнего боя. Оружие может комплектоваться широким спектром патронов 12-го калибра с гильзой 70 или 76 миллиметров, снаряженных картечью или пулей в различных вариантах. Оснащается складным рамочным прикладом с резиновым затыльником.

Откидная крышка ствольной коробки имеет интегрированную планку Пикатинни для установки дополнительных прицельных приспособлений. Планки в нижней части цевья и под газовым блоком на стволе позволяют ставить дополнительные рукоятки и фонари.