Более 500 ракетчиков ЗВО подняты по учебной тревоге в Ивановской области



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В учениях будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ракетная бригада Западного военного округа поднята по учебной тревоге в Ивановской области, чтобы провести тренировки с условными пусками из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В практических действиях примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас военнослужащие бригады направляются на полигон, где развернут комплексы "Искандер-М". "На завершающем этапе проверки спланировано нанесение упреждающего удара по критически важным объектам условного противника", - отмечается в релизе.

Кроме того, военнослужащие должны будут отработать маскировку, радиационную, химическую и биологическую защиту установок во время передвижения, а также отразить нападение диверсионных групп условного противника.