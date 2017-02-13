Более 500 ракетчиков ЗВО подняты по учебной тревоге в Ивановской области
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
В учениях будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Ракетная бригада Западного военного округа поднята по учебной тревоге в Ивановской области, чтобы провести тренировки с условными пусками из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"В практических действиях примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, сейчас военнослужащие бригады направляются на полигон, где развернут комплексы "Искандер-М". "На завершающем этапе проверки спланировано нанесение упреждающего удара по критически важным объектам условного противника", - отмечается в релизе.
Кроме того, военнослужащие должны будут отработать маскировку, радиационную, химическую и биологическую защиту установок во время передвижения, а также отразить нападение диверсионных групп условного противника.
13.02.2017
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