В Ивановской области начались учения с бригадой "Искандеров"



Ракетный комплекс "Искандер-М"

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Ракетный комплекс "Искандер-М"Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Учения с бригадой ракетных комплексов "Искандер" начались в Ивановской области, ракетчики подняты по тревоге и направились в назначенный район, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В настоящее время подразделения соединения совершают марши в назначенные районы, где с ними будут проведены тренировки по управлению ракетными ударами с условными пусками ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ракетчикам предстоит продемонстрировать навыки развертывания комплексов, загрузки ракет с транспортных и транспортно-заряжающих машин на пусковую установку. Кроме того, на завершающем этапе проверки спланировано нанесение упреждающего удара по критически важным объектам условного противника.

По данным пресс-службы, военнослужащие отработают вопросы маскировки, радиационной, химической и биологической защиты на марше, отражения нападений разведывательно-диверсионных групп условного противника. Сообщается, что участие в тренировках примут участие более 500 военнослужащих, будет задействовано до 50 единиц вооружения и военной техники.