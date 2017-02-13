"Вертолеты России" покажут легкий многоцелевой "Ансат" на выставке в Индии



Легкий многоцелевой вертолет Ансат

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Легкий многоцелевой вертолет АнсатИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" представит легкий многоцелевой вертолет "Ансат" на выставке Aero India - 2017, которая пройдет с 14 по 18 февраля в Бангалоре, сообщает холдинг в понедельник.

"На выставке… запланирована презентация легкого многоцелевого вертолета "Ансат", который, несомненно, вызовет интерес потенциальных заказчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Ансат" эксплуатируется в своем учебно-тренировочном варианте в ВКС России (в парке около 40 машин).

Ожидается, что основным экспонатом, который представят "Вертолеты России" в Индии, будет модель Ка-226Т.

В качестве основного отличия этой машины пресс-служба называет "модульность его конструкции". Так, на вертолет можно установить транспортную кабину, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.

Помимо презентации продукции, "Вертолеты России" планируют уделить большое внимание демонстрации новой концепции послепродажного обслуживания (ППО) вертолетов иностранных заказчиков.

"В рамках услуг по ППО холдинг активно развивает формат "Одного окна" в Республике Индия, который направлен на выстраивание стратегических отношений с эксплуантантом и подразумевает заключение долгосрочных соглашений на бестендерной основе и переход на формат работы по контракту жизненного цикла", - говорится в релизе.

"Индия традиционно является нашим стратегическим партнером - в стране зарегистрировано и эксплуатируется более 400 российских вертолетов. В этом году мы покажем на выставке перспективную технику, которую готовы предложить нашим зарубежным коллегам. Рассчитываем, что участие в авиасалоне позволит нам укрепить свои позиции в регионе и сформировать устойчивый спрос на продукцию холдинга на ближайшую и среднесрочную перспективу", - приводит пресс-служба слова генерального директор холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского.