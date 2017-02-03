Российские технологи создали материал, способный заменить алюминий и титан в авиалайнерах



Вентилятор двигателя из углепластика с кожухом

Источник: Александр Бабкин (соавтор исследования) Вентилятор двигателя из углепластика с кожухомИсточник: Александр Бабкин (соавтор исследования)

Сотрудники МГУ имени М.В. Ломоносова создали уникальные полимерные матрицы на основе новых фталонитрильных мономеров для полимерных композиционных материалов. Разработанные материалы обладают более высокой удельной прочностью по сравнению с металлами, за счет чего позволяют радикально снижать массу деталей летательных аппаратов, самолетов и космических кораблей, эксплуатирующихся при высоких температурах. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Journal of Applied Polymer Science.

Группа сотрудников кафедры химической технологии МГУ под руководством ведущего научного сотрудника Алексея Кепмана занимается конструкционными полимерными композиционными материалами (ПКМ). Из них изготавливаются различные конструкции, детали машин, элементы сооружений, воспринимающих силовую нагрузку.

Химики предложили новый подход к молекулярному дизайну бис-фталонитрильных мономеров, составляющих полимерную матрицу, и получили вещества, из которых легче, по сравнению с известными аналогами, получать термостойкие детали сложной формы с минимальным количеством соединительных элементов.

«Сейчас температурный диапазон применения ПКМ составляет не более 150°С для самых распространенных материалов и до 250°С — для термостойких. Мы же разработали ПКМ, пригодные для эксплуатации при температурах до 450°С, обладающие при этом простотой переработки, сравнимой с наиболее распространенными в применении для этих целей эпоксидными смолами», — рассказали участники проекта, Борис Булгаков и Александр Бабкин.

На сегодняшний день стоимость килограмма титана или алюминиевых сплавов значительно меньше, чем ПКМ, — в 8-10 раз. Но, по словам Бориса Булгакова, изготовление и обслуживание крупных деталей сложной формы из ПКМ в разы дешевле. Эффект достигается за счет существенного снижения трудоемкости изготовления деталей и высокой степени интегральности конструкций из углепластика.

Результаты работы ученых были также опубликованы в журнале European Polymer Journal.