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ВМФ Британии снова в Черном море (The National Interest, США)

14.02.2017 ИноСМИ 81 0
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Type_45_Diamond
Эскадренный миноносец ПВО Diаmond («Алмаз») Тип 45, построенный компанией BAE Systems (Великобритания)

Неужели Великобритания готовится к войне в тылу России? Впервые с момента окончания холодной войны Великобритания отправляет свой боевой корабль с военной миссией в Черное море.

На этот раз цель заключается в том, чтобы отправить России четкий сигнал: не нужно вторгаться на территорию Украины. Но вопрос заключается в том, захочет ли Россия отнестись к этому сигналу серьезно.

Последний раз Великобритания вторгалась в Крым в 1854 году, когда англо-французское экспедиционное войско численностью в 600 тысяч солдат, имеющее в своем распоряжении несколько сотен кораблей, захватило Севастополь. На этот раз речь идет лишь об одном эсминце HMS Diamond, на борту которого будет 60 морских пехотинцев, о чем сообщает издание Daily Mail.

"Боевой корабль HMS Diamond возглавит тактическую группу НАТО и поможет обеспечить защиту 650 британских солдат, принимающих участие в секретных учениях на Украине - в стране, на территорию которой в 2014 году вторглись поддерживаемые Россией ополченцы", - пишет Daily Mail.

Эскадренные миноносцы типа 45 - одни из самых новых и передовых британских боевых кораблей - оснащены зенитно-ракетными комплексами Sea Viper, противокорабельными ракетами Harpoon и зенитным артиллерийским комплексом Phalanx. На борту эсминца Diamond, построенного в 2007 году, также будут находиться вертолеты Lynx, которые смогут переправлять морских пехотинцев.

Однако эсминцы типа 45 страдают от проблем с двигателями, которые выходят из строя, когда судно оказывается в теплых водах, к примеру, в Персидском заливе. К счастью для британского флота, Черное море находится не в тропиках.

В беседе с Daily Mail британский министр обороны Майкл Фэллон (Michael Fallon) заявил: "Великобритания отправляет четкое послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность".

Отставной адмирал британского флота Алан Уэст (Alan West) тоже отметил, что Великобритания "в прошлом провела множество военно-морских учений в Черном море, однако тогда были гораздо более мягкие условия и безобидные намерения. У этой операции очень серьезная цель. Корабль HMS Diamond действительно способен сам себя защитить, а президент Путин - это человек, который уважает грубую военную силу. НАТО должна доказать, что ее нельзя запугать, и Соединенное Королевство взяло на себя инициативу".

Между тем, маловероятно, что Путин и его правительство воспримут этот шаг британцев как особую угрозу. В военном смысле один корабль с 60 морскими пехотинцами на борту выглядит скорее как чисто символический жест. Если сдерживание внезапно Москвы перерастет в войну, то этот эсминец типа 45 даже в составе тактической группы НАТО не сможет долго протянуть у российских берегов, на которых размещены военные самолеты, ракеты береговой обороны и у которых стоит множество военных кораблей Черноморского флота России. Кроме того, он не сможет оказать особой помощи Украине в случае наземного вторжения России.

Даже в качестве символа один единственный эсминец не посылает особо сильного сигнала о том, что Великобритания готова начать войну с Россией ради спасения Украины. Тем не менее, особый интерес вызывает то, что размещение британского корабля в Черном море - это часть того, что, по всей видимости, является более решительной внешней политикой Соединенного Королевства. В настоящее время самолеты Королевских ВВС наносят удары по ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ, - прим. ред.) в Ираке и Сирии, британские военные тренируют украинских солдат, тысячи военнослужащих этим летом будут переброшены в Эстонию и Польшу, а истребители Typhoon - в Румынию.

Между тем самолеты Typhoon примут участие в совместных учениях в Японии. Кроме того, Великобритания заявила о том, что ее авианосцы типа Queen Elizabeth, создание которых должно завершиться в 2020-х годах, будут развернуты в Южно-Китайском море. Все это является довольно серьезным достижением, если учесть, что состав Королевских ВМС уменьшился до 19 эсминцев и фрегатов, состав Королевских ВВС также сократился, а в британской армии теперь служит менее 80 тысяч кадровых военных.


Майкл Пек (Michael Peck)

13.02.2017
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Великобритания
Ирак
Китай
Польша
Россия
Румыния
Сирия
Украина
Франция
Эстония
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
HMS Queen Elizabeth
Компании
NATO
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Type 45
Авианосец
Наноиндустрия
ЧФ

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