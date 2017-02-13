ВМФ Британии снова в Черном море (The National Interest, США)
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Эскадренный миноносец ПВО Diаmond («Алмаз») Тип 45, построенный компанией BAE Systems (Великобритания)
Неужели Великобритания готовится к войне в тылу России? Впервые с момента окончания холодной войны Великобритания отправляет свой боевой корабль с военной миссией в Черное море.
На этот раз цель заключается в том, чтобы отправить России четкий сигнал: не нужно вторгаться на территорию Украины. Но вопрос заключается в том, захочет ли Россия отнестись к этому сигналу серьезно.
Последний раз Великобритания вторгалась в Крым в 1854 году, когда англо-французское экспедиционное войско численностью в 600 тысяч солдат, имеющее в своем распоряжении несколько сотен кораблей, захватило Севастополь. На этот раз речь идет лишь об одном эсминце HMS Diamond, на борту которого будет 60 морских пехотинцев, о чем сообщает издание Daily Mail.
"Боевой корабль HMS Diamond возглавит тактическую группу НАТО и поможет обеспечить защиту 650 британских солдат, принимающих участие в секретных учениях на Украине - в стране, на территорию которой в 2014 году вторглись поддерживаемые Россией ополченцы", - пишет Daily Mail.
Эскадренные миноносцы типа 45 - одни из самых новых и передовых британских боевых кораблей - оснащены зенитно-ракетными комплексами Sea Viper, противокорабельными ракетами Harpoon и зенитным артиллерийским комплексом Phalanx. На борту эсминца Diamond, построенного в 2007 году, также будут находиться вертолеты Lynx, которые смогут переправлять морских пехотинцев.
Однако эсминцы типа 45 страдают от проблем с двигателями, которые выходят из строя, когда судно оказывается в теплых водах, к примеру, в Персидском заливе. К счастью для британского флота, Черное море находится не в тропиках.
В беседе с Daily Mail британский министр обороны Майкл Фэллон (Michael Fallon) заявил: "Великобритания отправляет четкое послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность".
Отставной адмирал британского флота Алан Уэст (Alan West) тоже отметил, что Великобритания "в прошлом провела множество военно-морских учений в Черном море, однако тогда были гораздо более мягкие условия и безобидные намерения. У этой операции очень серьезная цель. Корабль HMS Diamond действительно способен сам себя защитить, а президент Путин - это человек, который уважает грубую военную силу. НАТО должна доказать, что ее нельзя запугать, и Соединенное Королевство взяло на себя инициативу".
Между тем, маловероятно, что Путин и его правительство воспримут этот шаг британцев как особую угрозу. В военном смысле один корабль с 60 морскими пехотинцами на борту выглядит скорее как чисто символический жест. Если сдерживание внезапно Москвы перерастет в войну, то этот эсминец типа 45 даже в составе тактической группы НАТО не сможет долго протянуть у российских берегов, на которых размещены военные самолеты, ракеты береговой обороны и у которых стоит множество военных кораблей Черноморского флота России. Кроме того, он не сможет оказать особой помощи Украине в случае наземного вторжения России.
Даже в качестве символа один единственный эсминец не посылает особо сильного сигнала о том, что Великобритания готова начать войну с Россией ради спасения Украины. Тем не менее, особый интерес вызывает то, что размещение британского корабля в Черном море - это часть того, что, по всей видимости, является более решительной внешней политикой Соединенного Королевства. В настоящее время самолеты Королевских ВВС наносят удары по ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ, - прим. ред.) в Ираке и Сирии, британские военные тренируют украинских солдат, тысячи военнослужащих этим летом будут переброшены в Эстонию и Польшу, а истребители Typhoon - в Румынию.
Между тем самолеты Typhoon примут участие в совместных учениях в Японии. Кроме того, Великобритания заявила о том, что ее авианосцы типа Queen Elizabeth, создание которых должно завершиться в 2020-х годах, будут развернуты в Южно-Китайском море. Все это является довольно серьезным достижением, если учесть, что состав Королевских ВМС уменьшился до 19 эсминцев и фрегатов, состав Королевских ВВС также сократился, а в британской армии теперь служит менее 80 тысяч кадровых военных.
Майкл Пек (Michael Peck)
13.02.2017
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