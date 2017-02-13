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В Минобороны подведут итог жилищного обеспечения военнослужащих за 2016 год

14.02.2017 РИА Новости 66 0
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Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Минобороны России начинаются сборы сотрудников органов жилищного обеспечения военного ведомства, в ходе которых будут подведены итоги работы в 2016 году и определены приоритетные задачи на текущий год.

В сборах участвуют более 250 сотрудников органов жилищного обеспечения, представляющих все военные округа и Северный флот. В течение нескольких дней они рассмотрят итоги деятельности по предоставлению военнослужащим постоянных жилых помещений, служебных квартир, жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов.

Кроме того, отдельно будут обсуждаться вопросы развития накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, темпы увеличения специализированного жилого фонда военного ведомства, а также вопросы правоприменительной практики в сфере жилищного обеспечения.

В сборах также примет участие руководство Минобороны России, представители законодательных органов власти, центральных органов военного управления, Главной военной прокуратуры, Военной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ, Московского гарнизонного военного суда и общественных организаций.

С 2012 года очередь на обеспечение постоянным жильем уменьшилась почти в три раза: с 82,4 тысячи до 29,8 тысячи военнослужащих, причем, треть из них уже получила извещения о предоставлении жилья.

Полностью закрыта потребность в квартирах на постоянное жилье более чем в 30-ти городах: Тула, Калуга, Орел, Владимир, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Мытищи, Подольск, Воронеж, Краснодар, Новороссийск, и других. Всего же с 2012 года Департаментом жилищного обеспечения Минобороны России и его региональными управлениями выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении почти 350 тысяч военнослужащих.

13.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СФ

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