Подразделения антитеррора ВВО во время проверки отбили атаку "противника"
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Военнослужащие ВВО
Источник: Военно - RIN.ru
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подразделения антитеррора Восточного военного округа во время внезапной проверки блокировали условного противника, пытавшегося захватить одно из зданий воинской части, сообщил в понедельник начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.
"В воинской части железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированной в Комсомольске-на-Амуре, состоялась внезапная проверка подразделений противодействия терроризму. В ходе тактико-специальных учений военнослужащие подразделений антитеррора выполнили задачи по блокированию диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся захватить одно из зданий воинской части", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после применения штатного вооружения военные выполнили "зачистку" помещений от условных террористов, отработали эвакуацию условно раненного военнослужащего, провели РХБ-разведку помещений воинской части. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в роли террористов выступали военные этой же воинской части, было использовано большое количество средств имитации и холостых боеприпасов.
13.02.2017
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