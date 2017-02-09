Российский авиапром: Поиск новой индустриальной модели



Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном форуме двигателестроения, проходившим 15-18 апреля 2014г. во Всероссийском выставочном центре в Москве

Источник: Ростех Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации на Международном форуме двигателестроения, проходившим 15-18 апреля 2014г. во Всероссийском выставочном центре в МосквеИсточник: Ростех

8 февраля состоялось совместное заседание Экспертного совета при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по авиационной промышленности и Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России.

Главная тема – пути совершенствования эффективности отраслевой модели авиационной индустрии на период до 2035 года.

Приоритеты-2017

Председатель Экспертного совета по авиационной промышленности, глава комиссии ГД РФ по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев, в своем вступительном слове в числе приоритетных направлений работы на 2017 год назвал: диверсификацию, совершенствование закона о гособоронзаказе и изменение формулы «20+1» в ценообразовании на оборонную продукцию. В числе направлений на предстоящий год также – международное сотрудничество, подготовка кадров и законодательное обеспечение деятельности частных военных компаний.

План работы Комитета по авиационной промышленности на 2017 год содержит 5 основных тем: пути совершенствования эффективности отраслевой модели авиационной индустрии, совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность производственных и научных интегрированных структур

Одна из ключевых проблем авиационной отрасли – «переразмеренность» мощностей

авиационной промышленности, создание системы управления научно-техническим развитием авиационной промышленности, роль национальной системы сертификации авиационной техники гражданского назначения в обеспечении продвижения отечественной продукции на международный рынок и диверсификации предприятий ОПК и взаимодействие интегрированных структур с органами власти по использованию инфраструктурных объектов корпораций, перераспределение производственных ресурсов, с целью сохранения занятости населения при переходе на новую индустриальную модель.

ОАК: новая индустриальная модель

Переходя к основной теме заседания комитета, Владимир Гутенев отметил, что, прежде всего, необходимо обсудить перспективы развития и трансформации организации высокотехнологичных производств, научной базы и сервисов, входящих в авиастроительный комплекс.

Заводы в составе ОАК должны концентрироваться на ключевых компетенциях, таких как проектирование, сборка, испытания, продажи и сервисное обслуживание

Одна из ключевых проблем авиационной отрасли – «переразмеренность» мощностей. Проблема обостряется накопившимися недостатками системы ценообразования в условиях девальвации рубля, секвестра бюджета, роста объемов заемных средств, отсутствия утвержденных отраслевых методик формирования цены.

В этих условиях, по словам Владимира Гутенева, потребности повышения эффективности отечественных высокотехнологичных производств подвели нас к необходимости трансформации индустриальной модели в направлении расширения и развития горизонтальных кооперационных связей при минимуме дублирующих производств и выстраивания технологической цепочки в соответствии с жизненным циклом продукта.

Директор департамента развития индустриальной модели ПАО «ОАК» Юрий Тарасов отметил, что решение о переходе на новую индустриальную модель принято в конце прошлого года. «Заводы в составе ОАК должны концентрироваться на ключевых компетенциях, таких как проектирование, сборка, испытания, продажи и сервисное обслуживание. Ряд «неключевых» для самолетостроения производств деталей, частей агрегатов и комплектующих могут быть переданы на аутсорсинг, что позволит значительно сократить сроки и себестоимость изготовления изделий».

Переход предусматривает более эффективное использование инвестиций, производственных мощностей корпорации (производственных и непроизводственных площадей, персонала и оборудования), в том числе передача части низких переделов на аутсорсинг. Рассматривается создание мощной специализированной базы в статусе дочерних обществ.

По оценкам ОАК, в результате изменения индустриальной модели должна быть достигнута экономия около 330 млрд рублей к 2025 году, а к 2035 году – порядка 700 млрд рублей.

В результате изменения индустриальной модели должна быть достигнута экономия около 330 млрд рублей к 2025 году, а к 2035 году – порядка 700 млрд рублей

Позицию ОАК поддержал и зам. гендиректора по производству и инновациям АО «Вертолеты России» Андрей Шибитов: «Без проведения реструктуризации производства и вывода на аутсорсинг работ по неключевым технологическим переделам и производствам невозможно обеспечить повышение эффективности производства и достижение директивных показателей производительности труда в период до 2025 года, установленных Минпромторгом России».

Индустриальная модель и прикладная наука

Кирилл Сыпало, первый зам. гендиректора НИЦ «Институт им.Н.Е.Жуковского», обращая внимание участников заседания на связь новой индустриальной модели авиационной промышленности и прикладной науки отметил, что в связи с изменением структуры высокотехнологичной промышленности, состава представленных в ней отраслей и рынков, на которых Россия остается активным игроком, требуется ревизия компетенций прикладной науки.

По словам Кирилла Сыпало, те области прикладной науки, которые непосредственно создают задел для активных секторов промышленности, должны быть ориентированы на разработку комплексов технологий, доведенных до промышленного уровня готовности. В свою очередь, области науки, которые ранее обеспечивали технологиями сектора, в которых в настоящее время российская промышленность неактивна, безусловно, должны сохранять базовые компетенции, однако наиболее ресурсоемкие стадии разработки технологий в этих областях временно не реализуются.

Необходимо сосредоточиться на обновлении модельного ряда для успешной конкуренции на мировом рынке

Борис Алешин, советник президента ОАК по науке и технологиям отметил, что в предыдущих выступлениях акцент был сделан на развитии холдингов в краткосрочной перспективе, а с точки зрения долгосрочных – научно-технический задел практически исчерпан.

По мнению Борис Алешина, перед ОАК и «Вертолетами России» стоят очень серьезные вызовы – необходимо сосредоточиться на обновлении модельного ряда для успешной конкуренции на мировом рынке.

Директор по производству АО «ОДК» Валерий Теплов, говоря о трансформации индустриальной модели Объединенной двигателестроительной корпорации, рассказал, что сегодня значительное внимание системам бережливого производства и единой технической политике. В ее составе: формирование высокотехнологичных комплексов, исключение дублирования инвестиций в «низкие переделы», система «ворот качества», всестороння эффективность и формирование карт технологических компетенций.

По итогам заседания экспертного совета, участниками была также отмечена важность развития межотраслевой интеграции научных центров в целях обеспечения наукоемкой промышленности комплексом технологий, готовых к промышленному внедрению. Кроме того, должны быть созданы действенные условия для выполнения Стратегии научно-технологического развития России на долгосрочный период, утвержденной в конце 2016 года.

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России.