"Дочка" Ростеха поставила первые серверы с микропроцессором "Эльбрус" для госструктур



Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

На базе этих серверов развернута часть инфраструктуры миграционных служб, занимающаяся изготовлением, оформлением и контролем паспортно-визовых документов нового поколения

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в Ростех) завершила поставки первых партий серверов с российскими микропроцессорами "Эльбрус" для нужд государственных ведомств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

"На их основе развернуты полнофункциональные центры обработки данных с высоким уровнем защиты информации от "утечек" и хакерских атак", - говорится в сообщении.

В ОПК отметили, что на базе этих серверов развернута часть инфраструктуры миграционных служб, занимающаяся изготовлением, оформлением и контролем паспортно-визовых документов нового поколения. "Также отечественная техника использована для построения Центра обработки данных федеральной информационной системы биометрических учетов и оперативно-розыскных данных МВД РФ", - добавили в корпорации.

По словам генерального директора ОПК Александра Якунина, техника произведена полностью из отечественных комплектующих. "Весь цикл разработки - от архитектуры микропроцессора до топологии печатных плат и программного обеспечения - осуществляется в России. Производство, включая поверхностный монтаж печатный плат, также ведется у нас", - сказал он.