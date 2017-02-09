Конашенков прокомментировал сопровождение Ту-160 британскими истребителями
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские ракетоносцы Ту-160, для сопровождения которых Великобритания подняла свои истребители, выполняли полет в нейтральных водах в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в четверг, 9 февраля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В ходе полета, по словам генерала, экипаж Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали иностранные самолеты, в том числе истребители ВВС Великобритании, "для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня", добавил Конашенков.
Представитель Минобороны также отметил, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других стран не нарушаются.
Ранее 9 февраля в Минобороны Соединенного Королевства заявили, что подняли в воздух истребители Typhoon для сопровождения Ту-160. Они вылетели с авиабаз Лоссимут и Конингсби после объявления боевой тревоги. В военном ведомстве подчеркнули, что российские ракетоносцы не входили в воздушное пространство Великобритании.
09.02.2017
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