Конашенков прокомментировал сопровождение Ту-160 британскими истребителями



Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Российские ракетоносцы Ту-160, для сопровождения которых Великобритания подняла свои истребители, выполняли полет в нейтральных водах в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в четверг, 9 февраля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В ходе полета, по словам генерала, экипаж Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали иностранные самолеты, в том числе истребители ВВС Великобритании, "для которых сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня", добавил Конашенков.

Представитель Минобороны также отметил, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других стран не нарушаются.

Ранее 9 февраля в Минобороны Соединенного Королевства заявили, что подняли в воздух истребители Typhoon для сопровождения Ту-160. Они вылетели с авиабаз Лоссимут и Конингсби после объявления боевой тревоги. В военном ведомстве подчеркнули, что российские ракетоносцы не входили в воздушное пространство Великобритании.