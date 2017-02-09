В пику Македонскому



Рисунок гиперзвукового летательного аппарата

Источник: topwar.ru Рисунок гиперзвукового летательного аппаратаИсточник: topwar.ru

Для разработки новых видов оружия нужны умелые прогнозисты

Будущая мировая война будет представлять собой столкновение информационных технологий, с чьей помощью и против которых будут наноситься "удары". Это, безусловно, накладывает существенный отпечаток на облик системы вооружения: и на качественную составляющую, и на количество ВВСТ того или иного типа.

В связи с этим следует выделить следующие задачи научно-исследовательских организаций Министерства обороны в области технического оснащения ВС РФ. Первая – выстраивание облика системы вооружения, соответствующего характеру войн нового поколения. Вторая – определение порядка формирования такого облика, то есть характера, последовательности и сроков изменения параметров ВВСТ.

“История развития оружия состоит из огромного количества примеров тяготения к «симметрии»”

В самых общих чертах научная поддержка решения перечисленных задач будет состоять в проведении исследований по ряду направлений. Для решения первой необходимо:

1. Прогнозирование развития науки, техники и технологий, оценка их влияния на облик средств вооруженной борьбы.

Определить, каким образом повлияют то или иное научное открытие, техническое достижение, технологический прием на характер войны, зачастую крайне сложно. Поэтому здесь мы имеем дело с одним из наиболее сложных видов прогнозирования. Более того, появление новых видов оружия в ряде случаев еще долгое время оказывает незначительное влияние на тактику. Это объясняется несовершенством нового оружия, а иногда и неприятием его военными. Например, сомкнутый строй, применявшийся в ходе наполеоновских войн, несильно отличался от фаланги Александра Македонского, которая вела бой только холодным оружием. Одно из объяснений тому – низкие тактико-технические характеристики однозарядных гладкоствольных ружей. Только появление более высокотехнологичной разновидности – нарезной, а впоследствии скорострельной окончательно похоронило тактику сомкнутого строя. В то же время известный военный деятель Михаил Драгомиров отрицательно оценивал эффективность применения пулемета.

Хотя и известны противоположные примеры. Открытие цепной реакции было в кратчайшие сроки использовано для создания ядерного оружия, а реактивное движение изначально совершенствовалось только в военных целях.

Основным научным методом решения данной научной задачи является определение потребностей войск по ведению боевых действий в современных условиях (то есть прогнозирование характера войны и т. п.), мониторинг и прогнозирование научных достижений, сопоставление этих двух информационных блоков и установление на основе анализа противоречий между потребностями войск и возможностями существующих ВВСТ. А также выявление тех научных направлений, которые могут быть реализованы в новой технике и технологии ведения войны.

2. Прогнозирование развития ВВСТ в ведущих странах.

Вести исследования по всему спектру вооружений способны лишь несколько государств. В остальных усилия сосредоточены на отдельных приоритетных научных направлениях, которые могут интенсивно разрабатываться в силу национальных особенностей – экономических, технических, технологических.

Основная задача исследований по данному направлению – прогнозирование развития техники и технологий военного назначения, прорывов в этой области в странах, которые потенциально способны стать конкурентами на рынках вооружений или противниками.

3. Определение требований к ТТХ отечественных перспективных ВВСТ.

Здесь возможен как симметричный, так и асимметричный подход. Первый основывается на принципе "ТТХ отечественного ВВСТ должны быть не хуже, чем лучшего зарубежного". Асимметричное развитие преследует принцип "Отечественные ВВСТ должны обеспечить адекватное противодействие зарубежным".

Безусловно, симметричный подход более приемлем с точки зрения обеспечения конкурентоспособности на зарубежных рынках, методологически проще, минимизирует риск при наращивании боевого потенциала отечественных группировок войск, необходимого для парирования угроз. Однако этот подход не всегда реализуем – прежде всего экономически. Особенно это относится к высокотехнологичным ВВСТ, разработка и производство которых в несколько раз или даже на порядок дороже по сравнению с образцами прошлых поколений.

Асимметричный подход нацелен на нанесение поражения наиболее уязвимым и дорогостоящим элементам вооружения противника. К таким в настоящее время относят средства разведки, системы информационного обеспечения, в том числе связи и управления. При этом предполагается, что стоимость асимметричного поражения будет многократно ниже ущерба, наносимого противнику, либо приведет к существенному снижению эффективности его систем оружия.

Речь идет о заблаговременном, сознательном переходе к развитию отечественной системы вооружения на принципах, существенно отличающиеся от принятых в государствах – вероятных противниках. Применительно к противостоянию с высокоразвитыми странами – это стремление развивать те образцы, которые при относительно низкой стоимости способны обеспечить эффективное противодействие дорогостоящим ВВСТ. Безусловно, такой подход более рискован, поскольку в случае появления у противника надежных средств защиты может быть утерян потенциал асимметричного воздействия.

Однако рассуждения об этом скорее умозрительны, поскольку военная история почти не знает примеров его эффективной реализации. Можно вспомнить действия вооруженных огнестрельным оружием конкистадоров против американских индейцев или применение танков англичанами, химического оружия немцами в Первой мировой. Но эти факты вряд ли можно отнести к асимметричному подходу. В первом случае имело место столкновение разных цивилизаций, заблаговременно к войне друг с другом не готовившихся. Второй пример – отражение превосходства в развитии технической и технологической мысли одной страны по сравнению с другой, обеспечившее внезапность появления нового типа вооружения. Более того, последние виды "асимметрии" были в кратчайшие исторические сроки ликвидированы.

История развития оружия, как показывает анализ, состоит из огромного количества примеров тяготения к "симметрии". Появление новых образцов у одной стороны приводило к незамедлительному созданию их аналогов у другой.

Следовательно, данный этап научной работы является наиболее сложным и ответственным, поскольку от выбранных направлений развития ВВСТ зависит не только эффективность ресурсных затрат, выделяемых страной на вооружение, но и ее обороноспособность в длительной перспективе. Необходимы построение адекватных и устойчивых на длительном историческом промежутке моделей силового противоборства, проверка с их помощью принимаемых решений по направлениям развития ВВСТ с учетом результатов прогнозирования, полученных в ходе исследований, обозначенных в пункте 2.

4. Прогнозирование параметров оснащенности армий ведущих стран вооружением и военной техникой.

Расчет осуществляется на основе прогноза объема валового внутреннего продукта той или иной страны, определения возможной доли отчислений от ВВП на военные нужды и оценки направлений расходования этих средств (проще говоря, объемов финансирования закупок того или иного вида ВВСТ). При этом должны учитываться возможности промышленности исследуемого государства по разработке и производству ВВСТ, их цена, стоимостные параметры образцов, которые могут быть закуплены за рубежом. То есть речь идет в основном о методах экономического анализа. Они, как и описанные в пункте 3, отличаются высокой степенью неопределенности и соответственно их результаты могут иметь достаточно большую погрешность. Поэтому необходимо проведение дублирующих исследований, например с использованием математического моделирования и экспертных оценок, которые позволили бы снизить уровень неопределенности и уменьшить погрешность.

5. Выявление количественных требований к системе вооружения ВС РФ исходя из содержания угроз, вероятности возникновения и характера войн, в которые может быть втянута Россия, и оснащенности противостоящих группировок.

Проведение таких исследований включает следующие основные этапы, связанные с определением:

состава группировки войск вероятного противника и динамики изменения боевого потенциала образцов ВВСТ в течение программного периода;

вероятности возникновения войны на каждом из стратегических направлений (это необходимо, чтобы уменьшить требования к боевому потенциалу своих войск там, где угроза невелика, в противном случае возникнет необходимость реализации принципа "равнопрочной обороны по всем азимутам", что невозможно экономически);

допустимого соотношения сил на направлениях в зависимости от вида проводимых операций, например при ведении нашими войсками оборонительных операций допускается соотношение сил 1:3 в пользу противника;

состояния ВВСТ, находящихся в войсках в течение программного периода;

боевого потенциала отечественных ВВСТ на конец этого периода без учета пополнения новыми и отремонтированными;

разницы в боевых потенциалах ВВСТ противостоящей группировки войск и ВС РФ (по направлениям);

требуемого значения наращивания боевого потенциала отечественных ВВСТ с учетом вероятности возникновения конфликта и вида планируемых операций по отражению агрессии;

вклада вида вооружения в решение задач и соответственно доли боевого потенциала для каждого из видов ВВСТ;

рациональных решений по обеспечению поставок необходимого количества ВВСТ.

В свою очередь для решения второй задачи необходимы исследования по определению сроков морального старения традиционных ВВСТ и начала разработки образцов новых поколений, их номенклатуры, финансовых затрат.

Данное направление исследований нацелено на оценку только тех средств, развитие которых предполагается осуществлять на основе преемственности физических процессов, лежащих в основе их конструкции (например танки, самолеты и т. п.). Такие научные задачи хорошо поддаются формализации, базируются на известных и апробированных математических методах, достаточно проработаны.

Необходимо также определение номенклатуры нетрадиционных ВВСТ, подлежащих разработке в течение программного периода, и объемов финансовых затрат, потребных для этого, а также технических средств в обеспечение реализации новых способов ведения военных действий. Данное направление выделено в самостоятельное, поскольку является более сложным, трудно формализуемым, методически сильно различающимся в зависимости от вида ВВСТ. Особенно это касается оценки эффективности изделий, поскольку зачастую нет сколько-нибудь ясной концепции боевого применения новых видов оружия, а методик прогнозирования затрат на его разработку не существует. К таким ВВСТ относится оружие нелетального действия, лазерное, пучковое, информационное и др.

Что касается средств обеспечения новых способов военных действий, то к ним прежде всего стоит отнести компьютерные системы поддержки принятия решений.

Широкомасштабные исследования по всему спектру исследований оружия на новых физических принципах в нашей стране вести невозможно в силу финансовых ограничений. Поэтому необходимо определение перечня работ, направленных на создание в будущем системы вооружения, обеспечивающей эффективное ведение военных действий против любого возможного противника.

Это весьма затратное дело, поэтому на начальных этапах требуется детальная проработка вопросов целесообразности таких ВВСТ, включая расчет сроков, системную оценку промышленной реализуемости, в том числе возможностей сырьевой базы, решения кадровых, экологических и других проблем. А также анализ эффективности боевого применения (с учетом международных норм и обязательств), преимуществ по сравнению с существующим оружием.

Далее – определение номенклатуры ВВСТ, объемов их поставок в течение программного периода, необходимых для достижения количественных параметров системы вооружения, установленных при решении первой задачи, требуемого для этого финансирования. Увязка планов развития системы вооружения с бюджетом, выделяемым государством на национальную оборону.

Как правило, разработка и производство ВВСТ стоят дорого. Поэтому формирование планов развития системы вооружения связано с решением задачи максимизации ее эффективности при ресурсных ограничениях (не только финансовых, но и сырьевых, производственных, технологических, кадровых и других).

Развитие методологии технико-экономического обоснования оснащения Вооруженных Сил и других войск должно обеспечить поиск направлений эффективного совершенствования обороноспособности страны при существенном ускорении научно-технического прогресса, изменении способов ведения войн, создании оружия на новых физических принципах. А также наличия многочисленных ограничений, имеющихся внутри нашей страны и сказывающихся на возможностях развития отечественных ВВСТ.

Василий Буренок, президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук

Опубликовано в выпуске № 5 (669) за 8 февраля 2017 года