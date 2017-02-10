ОСК собирается сменить главу Северной верфи после потери контракта с Минобороны



Северная верфь

Источник: Сергей Северин / FlotProm Северная верфьИсточник: Сергей Северин / FlotProm

Северная верфь не справляется с заказами Минобороны РФ. Военное ведомство передает их калининградскому "Янтарю". А ОСК готовится сменить главу Северной верфи.

Министерство обороны РФ решило продолжить строительство судов вспомогательного флота на калининградском АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК). Хотя контракт на 12 млрд рублей на серию из трех судов тылового обеспечения проекта 23120 Минобороны подписан с Северной верфью (тоже "дочка" ОСК) еще в июне 2012 года. Головной корабль "Эльбрус" верфь заложила в ноябре 2012 года. Второй корабль, "Всеволод Бобров", заложен в ноябре 2013 года, а летом 2014–го Северная верфь заложила третье судно в серии — "Капитан Шевченко". Спроектировало эту серию петербургское ЗАО "Спецсудопроект".

Не уложился в срок

По контракту Северная верфь должна была передать головное судно "Эльбрус" Северному флоту еще в ноябре 2014 года, второй корабль должен был отправиться на Черноморский флот в ноябре 2015 года, а третий — на Тихоокеанский флот в ноябре 2016 года. В ходе строительства проект корректировался, что стало одной из причин увеличения сроков работ, заявляли ранее на Северной верфи.

Согласно вновь утвержденному графику ВМФ получит "Эльбрус" в марте 2017 года. О сроках передачи "Всеволода Боброва" Северная верфь даже примерно уже не говорит. А про "Капитана Шевченко" и думать забыли. С 2015–го Минобороны не выделяет на его строительство средств. А в конце 2016 года Минобороны решило строить вспомогательное судно на "Янтаре". На судозаводе воздержались от комментариев, сославшись на то, что контракт на этот заказ еще не подписан, поэтому рано говорить о деталях.

"Выбор "Янтаря" в качестве площадки для строительства представляется единственно верным, — считают в ОСК. — На загрузке Северной верфи перенос заказа никак не отразится. Верфь сосредоточится на выполнении заданий гособоронзаказа".

"На "Янтаре" будет строиться пока одно судно по уточненному проекту 23120М: с уточненными задачами к палубным механизмам, скорости, с другой системой кранов. Немного изменится форма корпуса, появится вертолетная площадка без ангара. Пока базирование вертолета на судне не предусмотрено", — поясняет Антон Соболевский, генеральный директор "Спецсудопроекта".

ВМФ РФ не комментирует причины переноса заказа на другой завод. Но судостроители, близкие к военному ведомству, осторожно предполагают, что одним из основных мотивов могло стать именно увеличение сроков постройки на Северной верфи.

Какие убытки могут быть от срыва заказа, на судозаводе не говорят. Хотя, скорее всего, расходы предприятие понесло. По правилам Российского морского регистра судоходства судно считается заложенным, когда на стапель установлена часть корпуса судна массой не менее 50 т (о закладке третьего судна верфь заявляла летом 2014 года). "Инвентаризация затрат на постройку секции проведена, информация передана заказчику", — говорят в ОСК.

Заявление уже получено

Результатами финансово–хозяйственной деятельности Северной верфи руководство ОСК, по всей видимости, не очень довольно, полагают судостроители, а точнее тем, как верфью управляют. "Обычно директоров не увольняют, они уходят по собственному желанию. Мне известно, что Алексей Селезнев уже несколько раз собирался уходить с верфи", — говорит источник "ДП". В ОСК подтвердили: заявление генерального директора верфи об отставке получено и будет в ближайшее время рассмотрено советом директоров ОСК. "Он примет решение и по заявлению, и по будущему руководителю", — добавили в ОСК.

Среди претендентов на его место — главный инженер судозавода "Янтарь" 39–летний Дмитрий Ермаков. "Его назначение несет определенные репутационные риски, — отмечает один из собеседников "ДП". — В калининградской прессе топ–менеджер упоминался в связи со скандалом вокруг его участия в смертельном ДТП".

Намного предпочтительнее, по мнению судостроителей, назначение главой Северной верфи 62–летнего Игоря Пономарева, вице–президента АО "ОСК" по военному кораблестроению. Кроме того, он возглавлял "Янтарь" в трудные для предприятия времена. Северная верфь и "Янтарь" технологически очень похожи. По мнению главы Выборгского судостроительного завода Александра Сольвьева, Пономарев — оптимальный вариант для Северной верфи.