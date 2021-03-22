Судно обеспечения «Всеволод Бобров» в море

Близок к завершению еще один долгострой отечественного флота. Как сообщило ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург; в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") 20 марта 2021 года на заводские ходовые испытания в Балтийское море вышло второе построенное для ВМФ России судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров" (заводской номер 881).

Построенное для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (заводской номер 881) проекта 23120 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 20.03.2021 (с) ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Сообщается, что планируется, что заводские ходовые испытания в Балтийском море продлятся около месяца. На судне вместе с экипажем будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В ее задачи входит проверка главной энергетической установки, других систем и механизмов заказа, испытания работы кранов и лебедок в условиях открытого моря. В апреле сдаточная команда и моряки должны перейти к государственным испытаниям.

Со стороны bmpd напомним, что 29 июня 2012 года между ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" и тогдашним Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники (Рособоронпоставка) был подписан контракт стоимостью 11,715 млрд. рублей на строительство для Министерства обороны России серии из трех морских судов тылового обеспечения проекта 23120. По условиям контракта, первое судно должно было быть сдано заказчику к 25 ноября 2014 года (поставка на Северный флот), второе - к 25 ноября 2015 года (поставка на Черноморский флот), третье - к 25 ноября 2016 года (поставка на Тихоокеанский флот).

Однако уже в 2013 году сроки исполнения контракта были перенесены на год позднее (при этом с 2013 по 2015 годы данные суда официально числились морскими буксирами), а в дальнейшем по ряду причин, среди которых одной из главных была непоставка западного оборудования ввиду санкций, постройка данных судов превратилась в долгострой.

Головное судно по данному контракту "Эльбрус" (заводской номер 880) было заложено на Северной верфи в Санкт-Петербурге 14 ноября 2012 года, выведено из цеха 18 мая 2015 года и спущено на воду 26 июня 2015 года. Заводские ходовые испытания "Эльбруса" были начаты только 8 сентября 2016 года. Государственные испытания были начаты 2 июня 2017 года, и в августе 2017 года судно перешло на Северный флот. Сдача "Эльбруса" флоту после неоднократных переносов сроков была произведена только 9 апреля 2018 года. В 2017 году Министерство обороны России возбудило арбитражное судопроизводство о взыскании с Северной верфи неустойки за срыв сроков сдачи судна. В 2019 году "Эльбрус" совершило 175-дневное кругосветное плавание в составе российских кораблей во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350.

Второе судно проекта 23120 было заложено на Северной верфи 19 декабря 2013 года, именуясь морским буксиром МБ-75 (заводской номер 881), но в феврале 2015 года было переименовано во "Всеволод Бобров"в честь известного советского спортсмена. Судно "Всеволод Бобров" было спущено на воду 14 ноября 2016 года, и после неоднократных переноов сроков окончания на нем работ вышло на заводские ходовые испытания только теперь. Судно предназначено для Черноморского флота и имеет портом приписки Севастополь.

24 июля 2014 года на Северной верфи состоялась закладка третьей единицы проекта 23120 "Капитан Шевченко" (заводской номер 882), которая при этом снова числилась морским судном тылового обеспечения. По известным данным, с конца 2015 года строительство судна "Капитан Шевченко" приостановлено.

Суда проекта 23120 спроектированы санкт-петербургским ЗАО "Спецсудопроект" под руководством главного конструктора Анатолия Петрова и строятся на класс Российского морского регистра судоходства (РС): КМ Arc4 [1] АUT 1 DYNPOS-2 BWM (E-S) Supply vessel. Фактически судно является военным вариантом типовых морских судов снабжения и обеспечения для морской нефтегазодобычи. Судно проекта 23120 предназначено для погрузки, хранения, транспортировки и передачи сухих грузов на берег, надводные корабли, подводные лодки и суда, а также для буксирного обеспечения и оказания помощи экипажам кораблей и судов, терпящих бедствие. Благодаря крановому оборудованию (два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн) и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

Судно имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом Arc4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. На судне созданы все условия для нормальной работы и отдыха экипажа в условиях Заполярья: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками. Благодаря классу автоматизации А1 на корабле обеспечено безвахтенное обслуживание.

Полное водоизмещение судна проекта 23120 при осадке 8,5 м составляет около 9000 т, дедвейт судна при осадке 8,5 м - около 3600 т. Длина составляет 90,0 м, ширина - 22,0 м, наибольшая осадка - 8,65 м. Спецификационная скорость судна в полном грузу при максимальной осадке и волнении до трех баллов по шкале Бофорта, при суммарной мощности главных дизель-генераторов 15 000 кВт составляет не менее 18 уз. Экипаж составляет 55 человек.

Сообщается, что по результатам эксплуатации головного заказа второе судно проекта 23120 доработано. В частности, увеличен функционал палубы, усовершенствованы системы связи и навигации.

Построенное для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (заводской номер 881) проекта 23120 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 20.03.2021 (с) Mark 76 / forums.airbase.ru

Построенное для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" (заводской номер 881) проекта 23120 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 20.03.2021 (с) Curious / forums.airbase.ru