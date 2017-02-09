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Военные довольны испытаниями "Катрана" в рамках похода авианосца "Адмирал Кузнецов"

10.02.2017 Интерфакс 113 0
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Вертолет Ка-52К
Первый опытный вертолет Ка-52К в первом полете на заводском аэродроме ОАО «Арсеньевская авиационная компания „Прогресс“ имени Н. И. Сазыкина». Арсеньев (Приморский край), 07.03.2015
Источник: Алексей Суконкин / biznesars.ru

Москва. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Новейший российский корабельный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К "Катран" совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", сообщил командир авианосца Сергей Артамонов.

"У него пока проводились испытательные полеты, но видно, что потенциал применения оружия, потенциал самого вертолета, как составляющей морской авиации, очень большой", - сказал С.Артамонов в документальном фильме, который в ночь на четверг показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК). Фильм посвящен походу к берегам Сирии корабельной ударной группы ВМФ РФ.

"Ка-52 показывает вполне достойные характеристики при поведении над морем", - сообщил С.Артамонов.

"Надежность этого вертолета позволяет надеяться, что его боевая устойчивость может быть обеспечена в различного рода условиях", - сказал командир крейсера.

В фильме сообщается, что испытательные полеты "Катрана" с палубы "Адмирала Кузнецова" совершали летчики ОКБ имени Камова.

В начале декабря прошлого года телеканал "Россия-1" (ВГТРК) показал кадры, на которых Ка-52К, поднявшийся с палубы крейсера "Адмирал Кузнецов", осуществил учебные пуски ракет.

Об испытаниях "Катранов" для "Адмирала Кузнецова" "Интерфакс" сообщал в начале сентября. "Вертолеты Ка-52К уже находятся на испытаниях. Впечатления у летчиков от этой машины самые положительные", - сказал тогда "Интерфаксу" директор по государственным поставкам и военно-техническому сотрудничеству холдинга "Вертолеты России" Владислав Савельев.

Корабельная ударная группа ВМФ РФ вернулась из дальнего похода на главную базу Северного флота РФ - Североморск. В четверг в Североморске состоится торжественная встреча экипажей тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий", которые выполняли боевые задачи у берегов Сирии.

Корабельная группа покинула Североморск 15 октября 2016 года.

15 ноября 2016 года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиации "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители были задействованы в военной операции на территории Сирии.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-52
Компании
Вертолеты России
Проекты
20970 Катран
Авианосец
СФ

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