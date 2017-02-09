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Казанский авиазавод приступит к изготовлению Ту-160М2 в апреле

10.02.2017 ЦАМТО 143 0
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Ту-160
Строящийся стратегический бомбардировщик Ту-160 (регистрация RF-94113, «Валентин Близнюк») в цеху Казанского авиационного завода имени Горбунова
Источник: Татар-информ

ЦАМТО, 9 февраля. Казанский авиационный завод (КАЗ, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в апреле 2017 года приступит к производству стратегических бомбардировщиков Ту-160 в новом облике по модернизированным технологиям (Ту-160М2).

Об этом, как передает «РИА Новости», заявил президент ОАК Юрий Слюсарь.

«С апреля 2017 года мы приступаем непосредственно уже на участке электролучевой сварки, участке печи и обжига к изготовлению самолета Ту-160 уже в новом облике по модернизированным технологиям», – сказал Ю.Слюсарь на заседании совместной коллегии Минэкономики и Минпромторга Татарстана.

Для справки: производство Ту-160 было прекращено в 2008 году.

Глава ОАК отметил, что ключевой задачей в этой работе было не просто восстановить технологии производства тех или иных агрегатов, но и подвергнуть их модернизации. В новом Ту-160 будет применено много инноваций. По его словам, в конце 2016 года ОАК закончила оцифровку проекта нового самолета – самого сложного авиакомплекса корпорации.

По словам Ю.Слюсаря, в рамках работы над новым Ту-160 проводится техперевооружение КАЗ – порядка 40% оборудования будет обновлено в течение ближайших лет. «Поставлена задача рассмотреть возможность увеличения производства самолетов в Казани, что требует соответствующих усилий с точки зрения увеличения наших мощностей», – добавил Ю.Слюсарь.

Как напоминает агентство, КАЗ был создан в 1927 году. За годы существования завод выпустил 22 типа и модификаций авиатехники, к числу которых относятся самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-22МЗ, Ту-160, Ил-62М. В настоящее время на заводе осуществляется производство лайнера Ту-214 спецназначения (узел связи), производится ремонт Ту-160 и бомбардировщиков Ту-22М3.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.

09.02.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-160
Ту-214
Ту-22
Компании
КАПО Горбунова
Минпромторг РФ
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Персоны
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