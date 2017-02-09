

Индийский авианосец R 33 Vikramaditya (перестроенный по проекту 11430 из бывшего тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 11434). Снимок 08.12.2014

Источник: ВМС Индии Индийский авианосец R 33 Vikramaditya (перестроенный по проекту 11430 из бывшего тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 11434). Снимок 08.12.2014Источник: ВМС Индии

В ходе ежегодных оперативно-тактических учений TROPEX-2017 индийский флот задействовал на учениях авианосец "Викрамадитья" и ракеты Brahmos. Об этом сообщает The Economic Times.

Всего в маневрах принимают участие более 60 кораблей, пять подводных лодок и более 70 летательных аппаратов трех командований ВМС Индии, а также ВВС и береговой охраны. Кроме того, в их числе — ракетные эсминцы и фрегаты, оснащенные противокорабельными ракетами Brahmos российско-индийской разработки. Учения проходят в Аравийском море и северной части Индийского океана.

8 февраля эсминец "Ченнаи" типа "Колката" провел стрельбы с использованием Brahmos. Помимо этого, в ходе учений проводятся дневные и ночные полеты истребителей МиГ-29К, береговых патрульных самолетов Ил-38SD, а также истребителей Су-30, истребителей-бомбардировщиков Jaguar, военно-транспортных самолетов C-130J и летающих танкеров Ил-78 ВВС Индии.

По словам представителей индийского Минобороны, целью учений — проверка боевой готовности и отработка взаимодействия между различными частями ВМС и других структур.