Расчеты ПВО Москвы отразили удар более 150 воздушных целей в ходе проверки ВКС РФ
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, ПРО и ПВО + Состояние и перспективы ОПК
|
Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости
Расчеты командных пунктов соединений в режиме реального времени получали разведывательную и боевую информацию по автоматизированным каналам связи
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны условно уничтожили более 150 воздушных целей, в том числе крылатых ракет, которые должны были нанести удар по Москве в рамках проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В рамках внезапной проверки соединения противоздушной и противоракетной обороны ВКС отразили массированный авиационный удар по объектам Центрального промышленного района в московской зоне ПВО... Всего в течение проверки расчеты ПВО перехватили и условно уничтожили более 150 летательных аппаратов, которые имитировали полеты целей различных классов, в том числе и полеты крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, расчеты командных пунктов соединений ПВО-ПРО по автоматизированным каналам связи получали разведывательную и боевую информацию в режиме реального времени. С использованием автоматизированных систем управления информация анализировалась и перераспределялась между полками зенитных ракетных войск и истребительной авиации.
В свою очередь, экипажи истребителей, находившихся в воздухе, оперативно получали координаты, чтобы определить принадлежность целей и принять решение об уничтожении. Зенитные ракетные дивизионы совершали маневры в местах временной дислокации для маскировки.
Внезапная проверка боевой готовности Воздушно-космических сил проходит по решению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 февраля. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.
09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.02.2017 Москва подтвердила гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо
10.02.2017 Около 20 самолетов "напали" на Москву в рамках внезапной проверки ВКС РФ
09.02.2017 К внезапной проверке ВКС России привлечено около 45 тыс. военнослужащих и 1,7 тыс. ед. оружия и техники
09.02.2017 Около 20 Ил-76 перебросят техников ВКС на оперативные аэродромы в ходе внезапной проверки
09.02.2017 Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромы
09.02.2017 ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности
08.02.2017 Шойгу назвал задачи внезапной проверки Воздушно-космических сил
08.02.2017 По приказу Путина в ВКС началась внезапная проверка