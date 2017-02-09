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Расчеты ПВО Москвы отразили удар более 150 воздушных целей в ходе проверки ВКС РФ

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 87 0
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РЛС "Воронеж"
Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

Расчеты командных пунктов соединений в режиме реального времени получали разведывательную и боевую информацию по автоматизированным каналам связи

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны условно уничтожили более 150 воздушных целей, в том числе крылатых ракет, которые должны были нанести удар по Москве в рамках проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках внезапной проверки соединения противоздушной и противоракетной обороны ВКС отразили массированный авиационный удар по объектам Центрального промышленного района в московской зоне ПВО... Всего в течение проверки расчеты ПВО перехватили и условно уничтожили более 150 летательных аппаратов, которые имитировали полеты целей различных классов, в том числе и полеты крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, расчеты командных пунктов соединений ПВО-ПРО по автоматизированным каналам связи получали разведывательную и боевую информацию в режиме реального времени. С использованием автоматизированных систем управления информация анализировалась и перераспределялась между полками зенитных ракетных войск и истребительной авиации.

В свою очередь, экипажи истребителей, находившихся в воздухе, оперативно получали координаты, чтобы определить принадлежность целей и принять решение об уничтожении. Зенитные ракетные дивизионы совершали маневры в местах временной дислокации для маскировки.

Внезапная проверка боевой готовности Воздушно-космических сил проходит по решению президента РФ Владимира Путина с 7 по 9 февраля. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных сил РФ и около 1,7 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 150 летательных аппаратов и 200 зенитных ракетных комплексов.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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