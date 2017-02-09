Более 20 экипажей дальней авиации перебазировлись на оперативные аэродромы



Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин Источник: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 20 экипажей дальней авиации перебазированы на оперативные аэродромы в рамках проверки боеготовности российских Воздушно-космических сил, сообщает в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипажи дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации в Амурской, Иркутской, Саратовской, Калужской, Мурманской областях на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов-заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч километров, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач по предназначению.

"Предварительно на оперативные аэродромы самолетами военно-транспортной авиации были перебазированы передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам", - сообщает военное ведомство.

Внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению верховного главнокомандующего, заявил ранее во вторник министр обороны Сергей Шойгу. Всего к проверке привлекаются около 45 тысяч военных и около 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.