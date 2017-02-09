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Главком ВМФ: поход в Сирию показал исправность и готовность к работе "Адмирала Кузнецова"

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 88 0
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Главнокомандующий ВМФ РФ Владимир Королев
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС

Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев также заявил, что ВМФ РФ изменит программу подготовки моряков после похода авианосной группы в Сирию

АВИАНОСЕЦ "АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ" (Североморск), 9 февраля. / ТАСС/. Дальний морской поход единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" в Сирию показал его полную техническую исправность и готовность к выполнению задач. Об этом журналистам заявил сегодня главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

"Этот поход был с точки зрения технической готовности уникальным. Все восемь котлов, главная энергетическая установка корабля в строю. Корабль готов к выполнению поставленных задач, о чем и доложил мне командир", - сказал он.

Королев подчеркнул, что личный состав авианосца может выполнить любые поставленные задачи.

"По личному составу, как вы знаете, никаких нюансов в процессе похода не было, военно-патриотический дух личного состава группировки достоин самого высокого уважения", - сказал главком.

Королев также заявил, что ВМФ РФ проанализирует опыт участия российской авианосной группы в боевых действиях в Сирии и изменит подготовку в своих учебных заведениях по итогам этого похода.

"Мы внимательно проанализируем уроки, которые будут сделаны по результатам этого похода. Без всякого сомнения, мы посмотрим на наши предстоящие планы действий сил и флотов и на основании этого опыта подкорректируем подготовку. Результаты похода будут положены в программы обучения в наших морских заведениях", - сказал он на торжественной церемонии встречи, которая проходит на авианосце "Адмирал Кузнецов".

Королев отметил, что в ближайшее время будет проведен разбор похода авианосной группы. Главком также поздравил личный состав вернувшихся из похода к берегам Сирии кораблей. "Еще раз поздравляю вас с выполненной государственной задачей, благодарю за службу", - заявил он.

Авианосная группа, в состав которой вошли "Адмирал Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения вышли в поход 15 октября 2016 года. Первого ноября министр обороны доложил о ее прибытии в Средиземное море. За два месяца работы авиация "Кузнецова" выполнила 420 боевых вылетов (из них 117 ночью), было уничтожено более 1 тыс. объектов террористов. В то же время за время похода авианосец потерял два палубных истребителя МиГ-29К и Су-33, летчики не пострадали.

В среду, 8 февраля, в Североморск вернулись "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", сейчас они стоят на рейде в Кольском заливе. Ранее с авианосца перелетели на аэродром базирования самолеты и вертолеты палубной авиации Су-33, МиГ-29К, Ка-52, Ка-29 и Ка-27.

Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-27
Ка-29
Ка-52
МиГ-29К
Су-33
Компании
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