Новая система защиты Техмаша сработает в 5 раз быстрее



Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)

Источник: http://tecmash.ru/ Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех разрабатывает на базе НИИ прикладной химии новую аэрозольную систему защиты: ручную гранату, срабатывающую всего за 0,4 сек.

Разработчики НИИ прикладной химии намерены сократить время постановки завесы с 2 сек до 0, 4 сек, то есть в 5 раз.

«Новое средство защиты сможет образовывать устойчивое дымовое облако протяженностью до 15 метров и высотой до 4 метров, обеспечивая тем самым безопасное и скрытое от противника передвижение личного состава на открытой местности», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.

Кроме того, разработчики адаптируют скоростную систему защиты и для маскировки техники. На данный момент НИИ прикладной химии проводит предварительные испытания новой ручной гранаты.