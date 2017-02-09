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Новая система защиты Техмаша сработает в 5 раз быстрее

09.02.2017 АО "НПК "ТехМаш" 116 0
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Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш)
Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех разрабатывает на базе НИИ прикладной химии новую аэрозольную систему защиты: ручную гранату, срабатывающую всего за 0,4 сек.


Разработчики НИИ прикладной химии намерены сократить время постановки завесы с 2 сек до 0, 4 сек, то есть в 5 раз.


«Новое средство защиты сможет образовывать устойчивое дымовое облако протяженностью до 15 метров и высотой до 4 метров, обеспечивая тем самым безопасное и скрытое от противника передвижение личного состава на открытой местности», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Сергей Русаков.


Кроме того, разработчики адаптируют скоростную систему защиты и для маскировки техники. На данный момент НИИ прикладной химии проводит предварительные испытания новой ручной гранаты.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Техмаш НПК

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