Главком ВМФ поздравит экипаж "Адмирала Кузнецова" с завершением похода в Сирию
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Источник: © Фото из архива/Лев Федосеев/ТАСС
В ходе церемонии Владимир Королев наградит отличившихся военных, успешно выполнивших задачи в ходе боевых действий против террористов на территории САР
СЕВЕРОМОРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ Владимир Королев прибудет в четверг на борт авианосца "Адмирал Кузнецов", чтобы поздравить моряков с успешным завершением боевого похода в Сирию. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.
"Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группы, прибывшей накануне на рейд Североморска", - сказали в военном ведомстве.
Главком и командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов прибудут на борт "Адмирала Кузнецова" на катере.
"В ходе церемонии на борту крейсера главком ВМФ вручит государственные награды отличившимся военнослужащим корабельной авианосной группы, успешно выполнившим задачи в ходе боевых действий против террористических группировок на территории Сирии", - отметили в Минобороны.
Масштабный поход в Средиземное море с боевым применением морской авиации был осуществлен впервые в истории российского Военно-морского флота. Поход начался 15 октября 2016 года.
09.02.2017
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