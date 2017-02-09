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Авиационные спасатели в рамках учений эвакуировали пострадавший экипаж Ми-8

10.02.2017 ИТАР-ТАСС 83 0
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Mi-8AMTSH_001
Вертолет Ми-8АМТШ. Источник: telegrafist.org

Специалисты осуществили десантирование парашютным способом, а также спуск с использованием лебедки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Подразделения поисково-спасательного обеспечения в рамках внезапной проверки боевой готовности ВКС отработали вводную по поиску экипажа условно потерпевшего бедствие. Об этом сообщил в четверг департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"По легенде тренировки вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в лесистой местности, условно пострадавший экипаж подготовил укрытие с использованием подручных средств, а также включил переносную радиостанцию в режим подачи сигнала бедствия. Авиационные спасатели, получив команду о потере связи с вертолетом, вылетели в назначенный район для организации поиска и спасения экипажа", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что специалисты поисково-спасательной службы выполнили визуальный поиск вертолета с воздуха. При обнаружении условной аварийной посадки вертолета, они осуществили десантирование парашютным способом и спуск с использованием лебедки для оказания помощи экипажа и его эвакуации.

Внезапная проверка боевой готовности Воздушно-космических сил проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации с 7 февраля 2017 г.

Всего к проверке привлекаются порядка 45 тыс. личного состава Вооруженных Сил РФ и около 1700 единиц вооружения и военной техники.

09.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ

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