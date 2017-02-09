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SDB и JDAM. Китайские подражания

09.02.2017 Военный паритет 503 3
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YL-14
Бомба YL-14
Источник: militaryparitet.com

Китай активно ведет разработку планирующих высокоточных боеприпасов, сообщает сегодня китайский источник.

Бомба YL-14 имеет массу 100 кг и экспонировалась на выставке в Чжухае в 2016 году. Боеприпас имеет уменьшенный вариант YL-15 массой 25 кг для оснащения БЛА разных типов, в частности, СН-4. Это оружие малого диаметра (аналоги американских SDB) показывает, насколько серьезных успехов добился Китай в миниатюризации высокоточного авиационного вооружения.

Отмечается, что истребитель J-20 может нести во внутреннем отсеке 12 УАБ YL-14.

Бомба LS-6 имеет массу 500 кг, размах крыла около 2,5 м, дальность планирования 65 км. Это оружие похоже на американские УАБ серии JDAM и имеет точность поражения менее 10 м. Отмечается, что LS-6 поступает на вооружение ударных истребителей JH-7 последних модификаций.

08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-20
J-20
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
beka1
929
№1
09.02.2017 01:13
У нас то хоть подобное разрабатывается? Не считая Дрели, естественно.
-2
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RU
Алексей60
1511
№2
09.02.2017 06:57
Цитата, q
У нас то хоть подобное разрабатывается?
beka1, я бы Вам посоветовал активнее пользоваться гуглом, тогда бы Вы были в курсе, что "у нас то хоть"  тоже кое-что есть
+2
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RU
ash
3029
№3
09.02.2017 09:24
Цитата, Алексей60 сообщ. №2
) Причём в трёх разных вариантах.
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