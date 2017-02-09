SDB и JDAM. Китайские подражания



Бомба YL-14

Источник: militaryparitet.com Бомба YL-14Источник: militaryparitet.com

Китай активно ведет разработку планирующих высокоточных боеприпасов, сообщает сегодня китайский источник.

Бомба YL-14 имеет массу 100 кг и экспонировалась на выставке в Чжухае в 2016 году. Боеприпас имеет уменьшенный вариант YL-15 массой 25 кг для оснащения БЛА разных типов, в частности, СН-4. Это оружие малого диаметра (аналоги американских SDB) показывает, насколько серьезных успехов добился Китай в миниатюризации высокоточного авиационного вооружения.

Отмечается, что истребитель J-20 может нести во внутреннем отсеке 12 УАБ YL-14.

Бомба LS-6 имеет массу 500 кг, размах крыла около 2,5 м, дальность планирования 65 км. Это оружие похоже на американские УАБ серии JDAM и имеет точность поражения менее 10 м. Отмечается, что LS-6 поступает на вооружение ударных истребителей JH-7 последних модификаций.