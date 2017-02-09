SDB и JDAM. Китайские подражания
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Бомба YL-14
Источник: militaryparitet.com
Китай активно ведет разработку планирующих высокоточных боеприпасов, сообщает сегодня китайский источник.
Бомба YL-14 имеет массу 100 кг и экспонировалась на выставке в Чжухае в 2016 году. Боеприпас имеет уменьшенный вариант YL-15 массой 25 кг для оснащения БЛА разных типов, в частности, СН-4. Это оружие малого диаметра (аналоги американских SDB) показывает, насколько серьезных успехов добился Китай в миниатюризации высокоточного авиационного вооружения.
Отмечается, что истребитель J-20 может нести во внутреннем отсеке 12 УАБ YL-14.
Бомба LS-6 имеет массу 500 кг, размах крыла около 2,5 м, дальность планирования 65 км. Это оружие похоже на американские УАБ серии JDAM и имеет точность поражения менее 10 м. Отмечается, что LS-6 поступает на вооружение ударных истребителей JH-7 последних модификаций.
08.02.2017
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beka1
929
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№1
09.02.2017 01:13
У нас то хоть подобное разрабатывается? Не считая Дрели, естественно.
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Алексей60
1511
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№2
09.02.2017 06:57
Цитата, q
У нас то хоть подобное разрабатывается?beka1, я бы Вам посоветовал активнее пользоваться гуглом, тогда бы Вы были в курсе, что "у нас то хоть" тоже кое-что есть
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+2Сообщить модератору
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ash
3029
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№3
09.02.2017 09:24
Цитата, Алексей60 сообщ. №2) Причём в трёх разных вариантах.
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