Впервые на международной выставке УВЗ покажет боевой модуль
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БМП-1 с модулем «Бережок», оснащенного 30 мм пушкой 2А42
Источник: militaryparitet.com
ЦАМТО, 8 февраля. На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби состоится премьерный показ от корпорации УВЗ. Впервые на международном салоне будет продемонстрирован полноразмерный макет 30-мм дистанционно управляемого боевого модуля.
Дистанционно управляемый боевой модуль предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением боевых бронированных машин. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение).
Кроме модуля, на стенде корпорации УВЗ в виде полноразмерного макета, установленного на мотовездеход, будет экспонироваться 82-мм миномет 2Б24. Его максимальная дальность стрельбы выстрелом 3ВОЗ с ОФМ 3-О-26 составляет не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки – не менее 20 выстрелов в минуту.
В рамках экспозиции УВЗ участники и гости выставки смогут познакомиться и с другими изделиями предприятий интегрированной структуры, сообщает пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод».
08.02.2017
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