Системы С-300 и С-400 в рамках проверки ВКС перебазировали на новые позиции



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: www.pravda.ru Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: www.pravda.ru

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Ракетные системы С-300 и С-400 в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России перебазированы на новые позиции, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что внезапная проверка Воздушно-космических сил началась в российской армии по решению верховного главнокомандующего.

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Воздушно-космических сил подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС прибыли в назначенные районы. Расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных систем С-300 и С-400 по прибытии на новые позиции провели обслуживание техники и заступили на боевое дежурство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения радиотехнических войск приступили к выдаче радиолокационной информации на командный пункт соединения ПВО для принятия решения о выдаче "целеуказаний огневым средствам поражения". Кроме того, мобильные радиолокационные станции боевого режима начали наращивать радиолокационное поле на неподготовленных позициях.

"При обнаружении боевыми расчетами РЛС и зенитных ракетных систем неопознанных воздушных целей для их классификации или условного применения средств поражения в воздух будут подниматься дежурные по противовоздушной обороне истребители", - подчеркивается в сообщении Минобороны.