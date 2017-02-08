Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромы
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Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Самолеты Дальней авиации в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ перелетят на оперативные аэродромы, полетные задания экипажи получат непосредственно перед вылетом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В авиационных частях Воздушно-космических сил экипажи Дальней авиации готовятся к перебазированию на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боевой готовности ВКС. Инженерно-технический состав выполнил комплексную подготовку авиационной техники к длительному перелету", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, летный состав готов выполнить весь спектр задач, включая полеты в качестве контрольных целей, боевое применение на полигоне, а также дозаправку в воздухе.
Внезапная проверка боеготовности ВКС РФ началась утром 7 февраля по решению президента РФ Владимира Путина.
08.02.2017
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