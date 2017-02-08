С эсминца "Ченнаи" запущен "Брамос"
|
|
Пуск ракеты КР Brahmos с борта эсминца INS Chennai в рамках учений TROPEX 2017
Источник: militaryparitet.com
ВМС Индии запустили с борта эсминца INS Chennai сверхзвуковую КР Brahmos в рамках учений TROPEX 2017, проводящихся с 24 января.
В комплексных учениях также задействованы самолеты ДРЛО, истребители Су-30МКИ, Jaguar, самолеты-заправщики Ил-78, проводились полеты истребителей МиГ-29К с борта авианосца INS Vikramaditya, говорится в пресс-релизе министерства обороны Индии.
В общей сложности в учениях задействованы более 60 кораблей, пять подлодок и более 70 самолетов морской авиации.
08.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2016 В здоровом Дели – здоровый дух
23.01.2015 Военно-техническое сотрудничество между РФ и Индией
20.07.2016 Индия продолжит вооружаться в России
12.05.2016 ВМС Индии заменили британские истребители российскими МиГ-29К
21.03.2016 Русское оружие MADE IN INDIA
02.03.2016 Индия выбирает русский «Шторм»
01.02.2016 ЦАМТО прокомментировал заявление Stratfor о проблемах ВТС Индии и РФ
24.12.2015 Тематика ВТС станет одной из центральных в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву