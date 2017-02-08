С эсминца "Ченнаи" запущен "Брамос"



Пуск ракеты КР Brahmos с борта эсминца INS Chennai в рамках учений TROPEX 2017

Источник: militaryparitet.com Пуск ракеты КР Brahmos с борта эсминца INS Chennai в рамках учений TROPEX 2017Источник: militaryparitet.com

ВМС Индии запустили с борта эсминца INS Chennai сверхзвуковую КР Brahmos в рамках учений TROPEX 2017, проводящихся с 24 января.

В комплексных учениях также задействованы самолеты ДРЛО, истребители Су-30МКИ, Jaguar, самолеты-заправщики Ил-78, проводились полеты истребителей МиГ-29К с борта авианосца INS Vikramaditya, говорится в пресс-релизе министерства обороны Индии.

В общей сложности в учениях задействованы более 60 кораблей, пять подлодок и более 70 самолетов морской авиации.