ВВС Индии отказались официально огласить ценовые параметры контракта по закупке 36 истребителей «Рафаль»



Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии

Источник: www.indiandefensenews.in Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС ИндииИсточник: www.indiandefensenews.in

ЦАМТО, 7 февраля. ВВС Индии не станут разглашать детали соглашения, подписанного между индийскими и французскими властями по поставке 36 истребителей «Рафаль», поскольку они отнесены в разряд конфиденциальных сведений, сообщает «Пресс Траст оф Индиа».

В полученном изданием от индийских ВВС ответе на запрос указано, что запрошенная информация по стоимости сделки не может быть официально оглашена по причине конфиденциальности соглашения. Тем не менее, ВВС сообщили, что поставка 36 истребителей «Рафаль», вооружения и связанного с контрактом оборудования в Индию начнется с сентября 2019 года. Поставки распределены на два с половиной года с передачей последнего самолета в апреле 2022 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, компания «Дассо авиасьон» (Dassault Aviation) объявила о подписания министрами обороны Франции и Индии межправительственного соглашения на поставку 36 истребителей «Рафаль» для ВВС Индии 23 сентября 2016 года.Министр обороны Индии Манохар Паррикар и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан подписали соглашение спустя 17 месяцев после объявления о достижении договоренности о приобретении самолетов (в апреле 2015 года). Тогда стоимость соглашения оценивалась СМИ в 7,87 млн. долл. (8,82 млрд. долл.). Из 36 самолетов, произведенных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 ед. будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – в двухместной.

Межправительственное соглашение включает опцион на поставку 18 дополнительных истребителей по той же цене с учетом инфляции в 3,5%.

По информации «Бизнес Стандарт», средняя стоимость индийской версии «Рафаль» составила 91,7 млн. евро, включая 28 одноместных по цене 91,07 млн. евро и 8 двухместных по цене 94 млн. евро.

Как сообщало издание «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на представителей Министерства обороны Индии, оборонное ведомство в ближайшее время выплатит французскому изготовителю 15% от общей суммы в качестве аванса. Еще 25% будут выплачены позднее в 2017 году. Сборка самолетов должна быть выполнена во Франции. Поставка истребителей начнется через 36 месяцев и завершится через 67 месяцев. Соглашение включает жесткие штрафные санкции на нарушение сроков поставки.

Министерство обороны Индии должно еще подписать окончательный контракт с «Дассо авиасьон» по офсетной программе в объеме 50% от стоимости продажи. Как планируется, офсет будет разделен в пропорции 30:20 между участием в индийских аэрокосмических программах и организацией лицензионного производства компонентов для «Рафалей».

По информации индийских источников, «чистая» цена 36 самолетов составляет 3,42 млрд. евро, стоимость вооружения, включая УР MICA и «Метеор», КР «Сторм шэдоу», – около 710 млн. евро. Адаптация самолетов под индийские требования, включая интеграцию израильской нашлемной системы отображения и национальных средств самообороны, госопознавания и передачи данных, оценивается в 1,7 млрд. евро. Истребители также будут адаптированы для применения управляемых авиабомб SPICE, которые ВВС Индии планируют приобрести у израильской компании «Рафаэль».

Оставшаяся сумма в 1,8 млрд. евро зарезервирована на поставку запасных частей, строительство ангаров, двух центров обслуживания и ремонта, собственно обслуживание техники и др.

Соглашение о логистике для обеспечения заданного уровня функциональных характеристик самолетов (Performance Based Logistics – PBL) оценивается в 353 млн. евро. В соответствии с данным соглашением, «Дассо» обеспечит поставки комплектующих, включая двигатели, и постоянную готовность к боевому применению 75% парка «Рафалей» в течение пяти лет вместо ранее затребованных ВВС Индии 10 лет. Данное соглашение включает опцион, предполагающий его продление сроком на 12 лет, который должен быть реализован в течение следующих семи лет.