Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Индии отказались официально огласить ценовые параметры контракта по закупке 36 истребителей «Рафаль»

08.02.2017 ЦАМТО 548 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Dassaul Rafale
Истребитель Dassaul Rafale с опознавательными знаками ВВС Индии
Источник: www.indiandefensenews.in

ЦАМТО, 7 февраля. ВВС Индии не станут разглашать детали соглашения, подписанного между индийскими и французскими властями по поставке 36 истребителей «Рафаль», поскольку они отнесены в разряд конфиденциальных сведений, сообщает «Пресс Траст оф Индиа».

В полученном изданием от индийских ВВС ответе на запрос указано, что запрошенная информация по стоимости сделки не может быть официально оглашена по причине конфиденциальности соглашения. Тем не менее, ВВС сообщили, что поставка 36 истребителей «Рафаль», вооружения и связанного с контрактом оборудования в Индию начнется с сентября 2019 года. Поставки распределены на два с половиной года с передачей последнего самолета в апреле 2022 года.


Как уже сообщал ЦАМТО, компания «Дассо авиасьон» (Dassault Aviation) объявила о подписания министрами обороны Франции и Индии межправительственного соглашения на поставку 36 истребителей «Рафаль» для ВВС Индии 23 сентября 2016 года.Министр обороны Индии Манохар Паррикар и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан подписали соглашение спустя 17 месяцев после объявления о достижении договоренности о приобретении самолетов (в апреле 2015 года). Тогда стоимость соглашения оценивалась СМИ в 7,87 млн. долл. (8,82 млрд. долл.). Из 36 самолетов, произведенных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 ед. будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – в двухместной.


Межправительственное соглашение включает опцион на поставку 18 дополнительных истребителей по той же цене с учетом инфляции в 3,5%.


По информации «Бизнес Стандарт», средняя стоимость индийской версии «Рафаль» составила 91,7 млн. евро, включая 28 одноместных по цене 91,07 млн. евро и 8 двухместных по цене 94 млн. евро.


Как сообщало издание «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на представителей Министерства обороны Индии, оборонное ведомство в ближайшее время выплатит французскому изготовителю 15% от общей суммы в качестве аванса. Еще 25% будут выплачены позднее в 2017 году. Сборка самолетов должна быть выполнена во Франции. Поставка истребителей начнется через 36 месяцев и завершится через 67 месяцев. Соглашение включает жесткие штрафные санкции на нарушение сроков поставки.


Министерство обороны Индии должно еще подписать окончательный контракт с «Дассо авиасьон» по офсетной программе в объеме 50% от стоимости продажи. Как планируется, офсет будет разделен в пропорции 30:20 между участием в индийских аэрокосмических программах и организацией лицензионного производства компонентов для «Рафалей».


По информации индийских источников, «чистая» цена 36 самолетов составляет 3,42 млрд. евро, стоимость вооружения, включая УР MICA и «Метеор», КР «Сторм шэдоу», – около 710 млн. евро. Адаптация самолетов под индийские требования, включая интеграцию израильской нашлемной системы отображения и национальных средств самообороны, госопознавания и передачи данных, оценивается в 1,7 млрд. евро. Истребители также будут адаптированы для применения управляемых авиабомб SPICE, которые ВВС Индии планируют приобрести у израильской компании «Рафаэль».


Оставшаяся сумма в 1,8 млрд. евро зарезервирована на поставку запасных частей, строительство ангаров, двух центров обслуживания и ремонта, собственно обслуживание техники и др.


Соглашение о логистике для обеспечения заданного уровня функциональных характеристик самолетов (Performance Based Logistics – PBL) оценивается в 353 млн. евро. В соответствии с данным соглашением, «Дассо» обеспечит поставки комплектующих, включая двигатели, и постоянную готовность к боевому применению 75% парка «Рафалей» в течение пяти лет вместо ранее затребованных ВВС Индии 10 лет. Данное соглашение включает опцион, предполагающий его продление сроком на 12 лет, который должен быть реализован в течение следующих семи лет.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 08.02 18:47
  • 5
В Рыбинске освоили производство трех типов морских двигателей вместо украинских
  • 08.02 18:46
  • 5
Программа выпуска SSJ100 вышла на уровень безубыточности
  • 08.02 18:43
  • 3390
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.02 18:37
  • 2
Выездное заседание фракции «Единая Россия» в Госдуме завершилось выступлением Председателя партии Дмитрия Медведева
  • 08.02 18:34
  • 8
Минобороны получит световой меч
  • 08.02 18:15
  • 5
F-35. Количество увеличивается, цена снижается
  • 08.02 18:13
  • 6
Штурмовик Ил-2 — русский "летающий танк": ни один самолет в мире не строили в таких больших количествах. И он помог сокрушить Гитлера (The National Interest, США)
  • 08.02 17:08
  • 4
Билет из заточения
  • 08.02 17:01
  • 3
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
  • 08.02 16:59
  • 226
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.02 16:54
  • 15
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
  • 08.02 15:56
  • 34
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 08.02 15:32
  • 15876
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.02 15:26
  • 1
Возобновление боев на Украине устраивает обе стороны (iDNES.cz, Чехия)
  • 08.02 15:25
  • 15
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  