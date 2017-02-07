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Медведев: нужно продолжать вкладываться в систему подготовки кадров для ОПК

08.02.2017 РИА Новости 305 0
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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Источник: Дмитрий Астахов / пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Нужно продолжать вкладывать средства в систему подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса, сейчас среднее профессиональное и высшее образование по социальным программам в этой сфере получают порядка 100 тысяч студентов, но необходимо больше, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе выездного заседания фракции "Единая Россия" во вторник глава кабмина подчеркнул, что основа промышленности - не только новые производства, заводы, но и "люди, которые умеют и хотят работать". По его словам, результатом последних лет стал новый рост популярности технических и инженерных профессий, хотя это, возможно, происходит не так быстро, как хотелось бы.

"Все равно популярность инженерных и рабочих профессий за последнее время выросла, поэтому нам нужно и дальше вкладываться в систему подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса. Сейчас среднее профессиональное и высшее образование по таким социальным программам получают почти 100 тысяч студентов и на уровне среднего специально, и высшего образования, но нам нужно больше", - сказал Медведев.

Он напомнил, что в России также занимаются популяризацией престижности рабочих профессий в рамках самых разных общественных движений, включая WorldSkills.

"Через два года - в 2019 году - будет мировой чемпионат в Казани. В прошлом году мы заняли первое место на чемпионате Европы в общем зачете по набранным баллам, это означает, что в общем у нас стартовые условия неплохие. Мы создали в семи регионах специальные центры по подготовке сборных команд", - добавил глава правительства.

07.02.2017
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Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий

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