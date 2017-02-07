АФАР для F-15



Истребитель F-15C ВВС США эскадрильи Grim Reapers на авиабазе Инджирлик

Источник: US Air Force Истребитель F-15C ВВС США эскадрильи Grim Reapers на авиабазе ИнджирликИсточник: US Air Force

В 2015 году ВВС США имели в своем составе 248 истребителей F-15C/D, ВВС Национальной гвардии - 130 (119 в активной службе).

Эти истребители размещены по периферии территории США и играют важную роль в обеспечении ПВО страны.

На этом фоне оснащение этих самолетов РЛС с активной ФАР имеет большое значение для национальной безопасности США. В 2015 году был заключен контракт на поставку 34 радаров такого типа. Для экономии бюджетных средств антенна с активной ФАР устанавливается на РЛС APG-63 V (0), созданную в конце 1960-х годов. Производство этих радаров завершилось в 1986 году (production ended in 1986), было выпущено более 1000 единиц, которые устанавливались на более 700 истребителях F-15A/B и ранних партиях версий C/D ВВС США, Японии, Саудовской Аравии и Израиля.

Радар APG-63 V (3) Источник: militaryparitet.com

Переоборудованный радар получает индекс APG-63 V (3). Помимо радикального улучшения возможностей станция обретает в 8 раз более высокую надежность, чем базовый радар с щелевой антенной.

Необходимость оснащения F-15 такими радарами стала настоятельно необходимой после остановки производства стелс-истребителей F-22, сообщает источник. Стоимость производства одной станции с АФАР и установка на F-15 составляет 9 млн долл США.

Первая станция была поставлена компанией Raytheon в июне 2006 года. APG-63 V (3) также установлены на модернизированных истребителях F-15SG ВВС Сингапура и F-15SA ВВС Саудовской Аравии. В ноябре 2016 года сообщалось, что компания поставила 200 радаров этого типа для ВВС США и иностранных операторов F-15 (сколько для ВВС США, сколько на экспорт - неизвестно).