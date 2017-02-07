В "Ростехе" опровергли назначение Максима Кузюка гендиректором "Уралвагонзавода"
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Структура, собственность, кадры
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Уралвагонзавод
Источник: finobzor.ru
Информация о назначении генеральным директором ОАО НПК "Уралвагонзавод" Максима Кузюка не соответствует действительности. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря "Ростеха" Екатерину Баранову.
"Мы опровергаем эту информацию [о назначении Кузюка]", — сказала она, отметив, что в последнее время "участились спекуляции" относительно кадровых перестановок в "Ростехе".
О том, что новым генеральным директором ОАО НПК "Уралвагонзавод" станет Максим Кузюк, до конца 2016 года возглавлявший холдинг "Технодинамика", ранее сообщили "Ленте.ру" источники в оборонной промышленности.
В конце декабря 2016 года 100 процентов акций "Уралвагонзавода", находившиеся в федеральной собственности, указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию "Ростех".
31 декабря 2016 года российский военный блог bmpd сообщил о назначении на должность гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова, ранее занимавшего должность первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). Обе эти компании также входят в состав "Ростеха". Как отмечалось в сообщении, прежний гендиректор "Технодинамики" Максим Кузюк должен был стать управляющим директором госкорпорации "Ростех".
07.02.2017
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