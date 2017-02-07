Глава "Вертолетов России" оценил перспективы холдинга на мировом рынке



Тяжелый вертолет Ми-38

Источник: http://rus-helicopters.com Тяжелый вертолет Ми-38Источник: http://rus-helicopters.com

Холдинг "Вертолеты России", входящий в госкорпорацию "Ростех", уделяет особое внимание развитию сегмента гражданских вертолетов и ведет работу по выводу новых моделей российской техники на мировой рынок. Об этом во вторник, 7 февраля, корреспонденту "Ленты.ру" сообщил глава компании Андрей Богинский.

"Кроме того, сегодня одна из наших приоритетных задач — увеличение доли выручки холдинга от послепродажного обслуживания до 40 процентов к 2030 году. Все вертолеты российского производства, которых в мире эксплуатируется более восьми тысяч единиц, должны быть обеспечены качественным и оперативным сервисом во всех странах, где они используются. Этот вопрос актуален еще и потому, что количество эксплуатантов винтокрылой техники по всему миру постоянно растет", — добавил он.

Ранее во вторник правление "Ростеха" утвердило стратегию развития авиационного кластера корпорации до 2025 года. Перед ним стоит задача удержать и нарастить присутствие в мировом вертолетостроении за счет вывода на международный рынок вертолетов "Ансат", Ка-226Т, Ка-62, Ми-38 и других. Еще одной задачей является создание новых моделей и модификаций вертолетов и модернизация имеющихся.

В авиационный кластер "Ростеха" помимо "Вертолетов России" входят Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), корпорация "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) и "Технодинамика".