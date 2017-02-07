"Алмаз-Антей" стал единственным исполнителем закупок Минобороны в сфере ВКО



Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Источник: ТАСС Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"Источник: ТАСС

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" определён единственным исполнителем закупок Минобороны РФ в сфере работ по поддержанию и созданию новых комплексов ВКО на 2017-2018 годы, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева, опубликованного во вторник на портале правовой информации.

"Алмаз-Антей" является головным предприятием-производителем российских систем ПВО-ПРО, в том числе таких комплексов как С-300, С-400, "Тор" и "Бук".

"Определить акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2017-2018 годах закупок работ по строительству, реконструкции и ремонту объектов специального назначения, необходимых для эксплуатации и осуществления опытно-конструкторских работ по созданию изделий, вооружения, военной и специальной техники для воздушно-космической обороны", - говорится в документе.