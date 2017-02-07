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ВС Индии в срочном порядке пополняют запасы боеприпасов и запчастей к военной технике

08.02.2017 ЦАМТО 393 0
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Танк Т-90С
Танк Т-90С на параде в Дели
Источник: B Mathur / Reuters

ЦАМТО, 7 февраля. Индийское руководство в течение последних двух-трех месяцев подписало контракты по закупке боеприпасов и запасных частей для истребителей, танков и боевых кораблей на общую сумму около 200 млрд. рупий (3 млрд. долл.).

Как сообщает «Таймс оф Индиа» со ссылкой на источники в индийском оборонном ведомстве, цель массовых закупок состояла в том, чтобы гарантировать ведение «интенсивных боевых действий», по крайней мере, в течение 10 суток, не экономя боеприпасы, запасные части и другие резервы.

«Детонатором» для ускорения заключения новых контрактов в сегменте боеприпасов и запчастей, в первую очередь, с Россией, Израилем и Францией, стал теракт в Ури 18 сентября прошлого года, когда данная проблема была выявлена и стала очевидной.

Правительство также создало полномочный комитет по планированию закупок для СВ, ВМС и ВВС Индии с чрезвычайными финансовыми полномочиями для «восполнения пробелов» в запасах боеприпасов и запчастей в кратчайшие сроки.

В частности, ВВС заключили 43 контракта на сумму более 92 млрд. рупий (1,36 млрд. долл.) по закупке боеприпасов и запасных частей для истребителей Су-30МКИ, «Мираж-2000» и МиГ-29, транспортных самолетов Ил-76, заправщиков Ил-78 и самолетов ДРЛОиУ «Фалкон».

СВ Индии подписали около 10 контрактов на сумму более рупий 58 млрд. рупий (860 млн. долл.) с российскими компаниями, включающие закупку двигателей и 125-мм боеприпасов для танков Т-90С и Т-72, ПТУР «Конкурс» и НУР для РСЗО «Смерч».

Согласно оперативным нормам, боеприпасов и запасных частей должно хватать на 30 суток «интенсивных» и 30 суток «нормальных» боевых действий (то есть всего на 60 суток ведения боевых действий разной интенсивности). Однако на текущий момент в наличии не имеется ресурсов даже на треть от этой нормы. Данная проблема вынесена на обсуждение индийского парламента.

07.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Индия
Россия
Франция
Продукция
9А52-2 Смерч
Mirage-2000
Ил-76
Ил-78
МиГ-29
Су-30
Су-30МК
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С

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