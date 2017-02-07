F-35A на учениях "Red Flag": счет 15 к 1 в их пользу в воздушных боях с "агрессорами"



Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе учений ВВС США "Red Flag 17-01" взлетает с авиабазы Неллис (Невада), 02.02.2017

Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США Истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе учений ВВС США "Red Flag 17-01" взлетает с авиабазы Неллис (Невада), 02.02.2017Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США

Как сообщает David Cenciotti в своем блоге "The Aviationist' , новейшие строевые истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США впервые приняли участие в двухсторонних учениях ВВС США "Red Flag 17-01" в Неваде и по состоянию на 3 февраля 2017 года заявили внушительный счет 15 к 1 в свою пользу в учебных воздушных боях с истребителями Lockheed Martin F-16 из частей "агрессоров".

Строевые части на истребителях F-35A впервые задействованы в учениях серии "Red Flag". В данных учениях "Red Flag 17-01", начатых 23 января на авиабазе Неллис в Неваде и ее полигонах, задействованы истребители F-35A из состава 388-го и 419-го истребительных крыльев с авиабазы Хилл (штат Юта). За восемь дней полетов в ходе учений 13 задействованных истребителей F-35A совершили 110 вылетов, причем 30 января было совершено 18 вылетов - сперва группой из десяти самолетов, а после возвращения - повторно группой из восьми самолетов. В ходе учений ни один запланированный вылет F-35A не был отменен по техническим причинам, и общая степень технической готовности этих самолетов составляла 92%, по сравнению с готовностью от 70 до 85% истребителей предшествующего поколения в ВВС США.

Истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС США в ходе подготовки к учениям ВВС США "Red Flag 17-01". Неллис (Невада), 20.01.2017 Источник: R. Nial Bradshaw / ВВС США

Наибольше внимание привлекли результаты учебных воздушных боев F-35A с обозначавшими противника истребителями F-16 частей "агрессоров". Заявляется, что соотношение "сбитых" в этих боях составило 15 к 1 в пользу F-35A. В то же время отмечается, что F-35A добились такого результата, действуя во взаимодействии с истребителями Lockheed Martin F-22A Raptor, обозначавшими прикрытие F-35A при решении их задач. Вклад F-22A в успехи F-35A в воздушных боях последних остается неясным. В то же время отмечается, что высокая ситуационная осведомленность пилотов F-35A за счет наличия на их самолетах разнообразных передовых средств освещения обстановки и систем взаимного обмена данными дает возможность избежать перехвата наземными или воздушными средствами средствами ПВО противника или успешно противостоять этим силам.