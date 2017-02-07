Списан первый атомный авианосец



Списанный из состава ВМС США атомный авианосец CVN 65 Enterprise на деактивации в сухом доке судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding. Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), 03.02.2017

Источник: Kristen Zeis / AP Списанный из состава ВМС США атомный авианосец CVN 65 Enterprise на деактивации в сухом доке судостроительного предприятия Newport News Shipbuilding. Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), 03.02.2017Источник: Kristen Zeis / AP

3 февраля 2017 года в Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния) состоялась торжественная церемония официального вывода из состава ВМС США первого в мире атомного авианосца CVN 65 Enterprise по завершении более чем 55-летней службы корабля.

Первый в ВМС США и в мире атомный авианосец CVN 65 Enterprise был построен в Ньюпорт-Ньюс на судостроительном предприятии Newport News Shipbuilding and Drydock Company и спущен на воду 24 сентября 1960 года и введен в строй американского флота 25 ноября 1961 года. За время своей службы авианосец прошел более 1 млн морских миль. Корабль был выведен из боевого состава ВМС 1 декабря 2012 года.

4 мая 2015 года Enterprise уже со снятыми вооружением и радиоэлектронным оборудованием прибыл к месту своей постройки на Newport News Shipbuilding для выгрузки ядерного топлива (которая была завершена в декабре 2016 года), деактивации энергетической установки и частичного демонтажа оборудования. По завершении этих работ корабль будет отбуксирован в Бремертон (штат Вашингтон) на Тихоокеанском побережье, где на флотском судоремонтном предприятии Puget Sound Naval Shipyard из корабля будут удалены ядерные реакторы, которые будут отправлены на захоронение в Хэнфордский комплекс. После этого в Бремертоне начнется разделка авианосца, которая, как ожидается, будет завершена к 2025 году. Предполагается, что островная надстройка Enterprise будет сохранена в одном из американских городов в качестве мемориала.

Историческое название корабля унаследует новый атомный авианосец CVN 80 Enterprise - третий корабль типа Gerald R. Ford. Постройка нового Enterprise (девятого корабля в ВМС США с этим названием) будет начата на Newport News Shipbuilding в 2018 году с ориентировочным сроком сдачи флоту в 2025 году. Предполагается, что при строительстве нового Enterprise будет cимволически использована некоторая часть металла корпуса CVN 65.