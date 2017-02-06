Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Норвегия выбрала Германию в качестве партнера для реализации программы поставки НАПЛ нового поколения

07.02.2017 ЦАМТО 257 0
-1
Понравилась новость?
 0
Итальянская подводная лодка S 527 Scire
Итальянская неатомная подводная лодка S 527 Scire - второй корабль первой серии итальянских подводных лодок германского проекта 212А. Ливорно, 18.02.2008
Источник: Lvb / Mezzi Militari Italiani / digilander.libero.it

ЦАМТО, 6 февраля. Как сообщило Минобороны Норвегии, после проведения всесторонней оценки норвежское правительство выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения.

Проект предполагает совместную покупку и эксплуатацию с Германией однотипных НАПЛ.


Решение включает долгосрочное сотрудничество ВМС двух стран, охватывающее подводные лодки и другие активы флота. Сотрудничество будет включать покупку идентичных подлодок, совместную поставку запасных частей, сотрудничество в обучении, проведении учений, обслуживании и эксплуатации новых субмарин.


Согласно планам, подлодки будут построены на базе проекта НАПЛ «Тип-212», которая ранее была принята на вооружение ВМС Германии и Италии. Проект также включает сотрудничество предприятий норвежской и немецкой промышленности.


По оценке министра обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде, подлодки являются одним из важнейших активов Вооруженных сил и имеют большое значение для защиты интересов страны на море. Сотрудничество с Германией гарантирует, что Норвегия получит необходимые подлодки и помощь в рамках стратегии НАТО «Умная оборона» (Smart Defence), предусматривающей повышение эффективности закупок.


Как ожидается, контракт на закупку новых субмарин будет подписан в 2019 году. Это позволит выполнить поставку новых субмарин с середины 2020-ых до 2030 года. Таким образом, НАПЛ поступят на вооружения до истечения сроков эксплуатации состоящих на вооружении подлодок класса «Ула».


Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Норвегии имеется шесть подводных лодок класса «Ула», поставленных в 1989-1992 гг., технический срок службы которых (30 лет) истекает в 2020 году. По этой причине в 2007 году МО Норвегии инициировало процесс проведения исследования с целью поиска эффективного решения сохранения подводного флота в составе ВМС после этой даты. Изучение проходило в два этапа с привлечение независимых экспертов.


Министерство обороны Норвегии 3 декабря 2014 года объявило о завершении начавшегося в 2012 году второго этапа оценки. В результате проделанной работы было признано нецелесообразным продление срока эксплуатации имеющихся подлодок. С целью оценки вариантов приобретения новых субмарин правительство Норвегии приняло решение о переходе программы на этап технико-экономического обоснования.


Подход Норвегии к реализации программы заключается в закупке НАПЛ, построенных на базе существующего проекта в сотрудничестве с иностранным партнером. В апреле 2016 года Минобороны Норвегии сократило список потенциальных партнеров для реализации проекта до двух компаний: французской DCNS (Direction des Constructions Navales Services) и немецкой «ТиссенКрупп мэрин системз» (ThyssenKrupp Marine Systems – TKMS). Хотя и Франция и Германия предложили проекты, соответствующие требованиям ВМС Норвегии, завершающие переговоры были проведены с немецкими властями.


После заключения межправительственного соглашения начнется обсуждение контракта с компанией «ТиссенКрупп мэрин системз», которая обладает опытом и возможностями для постройки современных НАПЛ. Принятие решения о выборе поставщика новых подлодок позволяет правительству представить предложение на рассмотрение норвежского парламента весной следующего года.


Норвегия также намерена продолжить переговоры с другими государствами о сотрудничестве в закупке НАПЛ, что позволило бы сэкономить средства за счет роста производства. Норвегия уже обсуждает эти вопросы с Нидерландами и Польшей.


Согласно ожиданиям, поставка НАПЛ, построенной на базе существующего проекта, позволит избежать рисков, связанных с продолжительными НИОКР, а также расширит масштабы производства. Норвежская промышленность получит доступ к ряду технологий постройки подлодок и расширит свои возможности.


Проигравшая DCNS уже заявила, что уважает суверенное решение Норвегии, но убеждена, что ее предложение является лучшим, в первую очередь, в области борьбы с подводными лодками, что немаловажно для операций патрулирования на Крайнем Севере. DCNS готова повторно провести обсуждение своего участия в проекте, если переговоры с немецким правительством о сотрудничестве завершатся неудачно.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Италия
Нидерланды
Норвегия
Польша
Франция
Компании
DCNS
NATO
ThyssenKrupp
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 07.02 21:11
  • 5
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
  • 07.02 21:00
  • 7
Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
  • 07.02 20:48
  • 2
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
  • 07.02 20:44
  • 7
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 07.02 20:44
  • 14
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 07.02 19:13
  • 3383
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.02 18:54
  • 15839
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 18:40
  • 7
СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США
  • 07.02 18:26
  • 10
Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
  • 07.02 18:17
  • 24
В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
  • 07.02 17:51
  • 4189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.02 16:58
  • 10
В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных
  • 07.02 16:54
  • 24
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 07.02 16:38
  • 28
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 07.02 16:11
  • 3
F-22 сделают абсолютно незаметным
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  