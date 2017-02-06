Норвегия выбрала Германию в качестве партнера для реализации программы поставки НАПЛ нового поколения
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Отрасли и сферы: Флот + Рынки и сотрудничество
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Итальянская неатомная подводная лодка S 527 Scire - второй корабль первой серии итальянских подводных лодок германского проекта 212А. Ливорно, 18.02.2008
Источник: Lvb / Mezzi Militari Italiani / digilander.libero.it
ЦАМТО, 6 февраля. Как сообщило Минобороны Норвегии, после проведения всесторонней оценки норвежское правительство выбрало Германию в качестве стратегического партнера для реализации программы поставки подводных лодок нового поколения.
Проект предполагает совместную покупку и эксплуатацию с Германией однотипных НАПЛ.
Решение включает долгосрочное сотрудничество ВМС двух стран, охватывающее подводные лодки и другие активы флота. Сотрудничество будет включать покупку идентичных подлодок, совместную поставку запасных частей, сотрудничество в обучении, проведении учений, обслуживании и эксплуатации новых субмарин.
Согласно планам, подлодки будут построены на базе проекта НАПЛ «Тип-212», которая ранее была принята на вооружение ВМС Германии и Италии. Проект также включает сотрудничество предприятий норвежской и немецкой промышленности.
По оценке министра обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде, подлодки являются одним из важнейших активов Вооруженных сил и имеют большое значение для защиты интересов страны на море. Сотрудничество с Германией гарантирует, что Норвегия получит необходимые подлодки и помощь в рамках стратегии НАТО «Умная оборона» (Smart Defence), предусматривающей повышение эффективности закупок.
Как ожидается, контракт на закупку новых субмарин будет подписан в 2019 году. Это позволит выполнить поставку новых субмарин с середины 2020-ых до 2030 года. Таким образом, НАПЛ поступят на вооружения до истечения сроков эксплуатации состоящих на вооружении подлодок класса «Ула».
Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Норвегии имеется шесть подводных лодок класса «Ула», поставленных в 1989-1992 гг., технический срок службы которых (30 лет) истекает в 2020 году. По этой причине в 2007 году МО Норвегии инициировало процесс проведения исследования с целью поиска эффективного решения сохранения подводного флота в составе ВМС после этой даты. Изучение проходило в два этапа с привлечение независимых экспертов.
Министерство обороны Норвегии 3 декабря 2014 года объявило о завершении начавшегося в 2012 году второго этапа оценки. В результате проделанной работы было признано нецелесообразным продление срока эксплуатации имеющихся подлодок. С целью оценки вариантов приобретения новых субмарин правительство Норвегии приняло решение о переходе программы на этап технико-экономического обоснования.
Подход Норвегии к реализации программы заключается в закупке НАПЛ, построенных на базе существующего проекта в сотрудничестве с иностранным партнером. В апреле 2016 года Минобороны Норвегии сократило список потенциальных партнеров для реализации проекта до двух компаний: французской DCNS (Direction des Constructions Navales Services) и немецкой «ТиссенКрупп мэрин системз» (ThyssenKrupp Marine Systems – TKMS). Хотя и Франция и Германия предложили проекты, соответствующие требованиям ВМС Норвегии, завершающие переговоры были проведены с немецкими властями.
После заключения межправительственного соглашения начнется обсуждение контракта с компанией «ТиссенКрупп мэрин системз», которая обладает опытом и возможностями для постройки современных НАПЛ. Принятие решения о выборе поставщика новых подлодок позволяет правительству представить предложение на рассмотрение норвежского парламента весной следующего года.
Норвегия также намерена продолжить переговоры с другими государствами о сотрудничестве в закупке НАПЛ, что позволило бы сэкономить средства за счет роста производства. Норвегия уже обсуждает эти вопросы с Нидерландами и Польшей.
Согласно ожиданиям, поставка НАПЛ, построенной на базе существующего проекта, позволит избежать рисков, связанных с продолжительными НИОКР, а также расширит масштабы производства. Норвежская промышленность получит доступ к ряду технологий постройки подлодок и расширит свои возможности.
Проигравшая DCNS уже заявила, что уважает суверенное решение Норвегии, но убеждена, что ее предложение является лучшим, в первую очередь, в области борьбы с подводными лодками, что немаловажно для операций патрулирования на Крайнем Севере. DCNS готова повторно провести обсуждение своего участия в проекте, если переговоры с немецким правительством о сотрудничестве завершатся неудачно.
06.02.2017
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