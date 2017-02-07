Boston Dynamics представил робота Handle
|
|
Роботы Boston Dynamics
Источник: http://mir-robotov.ru/
Основатель Boston Dynamics Марк Райберт представил в ходе закрытой презентации для инвесторов новую разработку компании — робота Handle.
В отличие от своего предшественника, новое детище компании перемещается на колесах, благодаря чему он теперь не только устойчив, но и очень быстр, а также способен перепрыгивать через препятствия на своем пути.
Подразделение Google Boston Dynamics, прославившееся роботами Atlas, решило пойти в своих разработках еще дальше и создало Handle. Новое детище компании было представлено инвесторам главой Boston Dynamics Марком Райбертом во время закрытой встречи, состоявшейся на прошлой неделе. И первой фразой, которую произнес гендиректор компании, когда на экранах появился Hanlde, была: «Это дебют того, что, как я думаю, станет роботом, вызывающим ночные кошмары».
Главной задачей Boston Dynamics является создание эффективного робота для перемещения объектов — например, при работе на складе. И Atlas был первым шагом в этом направлении — робот-гуманоид, который умел переносить коробки с места на место, а в случае падения мог быстро и главное самостоятельно подняться на ноги. Однако для коммерческого применения этот робот слишком медленный. Очевидно, инженеры компании решили исправить этот недостаток, поставив своего робота на колеса, что существенно повышает его скоростные характеристики. При этом новая разработка может перемещаться по наклонной поверхности, а при необходимости — даже перепрыгивать через барьеры, что и было продемонстрировано на видео.
06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.07.2016 Оружие, которое хотят остановить Хокинг, Маск и Возняк
27.06.2016 Робота-ретривера научили мыть посуду и приносить выпивку
18.04.2016 Рассекречен облик российской биоморфной боевой "Рыси"
18.03.2016 Google продает Boston Dynamics
14.01.2016 И всё же «мул» помог
30.12.2015 Корпус морской пехоты США отказался от робота-мула
19.10.2015 "Зверинец" для Минобороны создадут за четыре года
|
beka1
921
|
№1
07.02.2017 02:03
Эти кадры невозможно смотреть без восхищения! К большому сожалению не у нас все это... не у нас...
|
0Сообщить модератору
|
Hazzard
6599
|
№2
07.02.2017 07:24
Марк Райберт молодец. Перефразируя Арцимовича: "удовлетворение личного любопытства за
|
+2Сообщить модератору
|
Корректор
2177
|
№3
07.02.2017 14:59
Занимателен тот факт, что вернулись к колесам. Будет совершенно не удивительно, если следующим этапом буду гусеницы.
|
0Сообщить модератору