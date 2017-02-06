Партия новейших мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 поступила на вооружение ЗВО



Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1

Источник: sdelanounas.ru Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 6 февраля. Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) пополнились партией новейших мастерских технического обслуживания МТО-УБ1.

Новые мастерские предназначены для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении трудоемких работ технического обслуживания и текущего ремонта техники в полевых условиях.

Ключевой особенностью новой мастерской стала возможность обслуживания и ремонта танков Т-72, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров, грузовых автомобилей и другой техники. Мастерская смонтирована на высокопроходимом шасси автомобиля Урал-4320 с колесной формулой 6х6 и обслуживается экипажем из трех человек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.