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Партия новейших мастерских технического обслуживания МТО-УБ1 поступила на вооружение ЗВО

07.02.2017 ЦАМТО 282 0
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МТО-УБ1
Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1
Источник: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 6 февраля. Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) пополнились партией новейших мастерских технического обслуживания МТО-УБ1.

Новые мастерские предназначены для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении трудоемких работ технического обслуживания и текущего ремонта техники в полевых условиях.


Ключевой особенностью новой мастерской стала возможность обслуживания и ремонта танков Т-72, Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров, грузовых автомобилей и другой техники. Мастерская смонтирована на высокопроходимом шасси автомобиля Урал-4320 с колесной формулой 6х6 и обслуживается экипажем из трех человек, сообщает пресс-служба Западного военного округа.


Электронный планшет, являющийся одним из основных элементов информационной системы мастерской технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники (ВиВТ) мотострелкового (танкового) батальона (МТО-УБ1).
Источник: ЗАО «Корпорация ОБОРОНСОФТ»
06.02.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
БМП-2
БМП-3
Т-72
Т-80
Урал-4320
Компании
Минoбороны РФ

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