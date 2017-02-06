Сухопутные войска планируют обеспечить экипировкой «Ратник» к 2020 году



Военнослужащий сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник"

Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев Военнослужащий сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник"Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

ЦАМТО, 6 февраля. Все военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ к 2020 году могут быть обеспечены экипировкой солдата будущего «Ратник». Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта.

«Я надеюсь, что к 2020 году это уже будет нормой, и практически каждый военнослужащий Сухопутных войск будет этим обеспечен, и пока все идет именно к этому», – сказал А.Романюта в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Как напоминает агентство, боевая экипировка «Ратник» поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.