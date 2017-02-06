Сухопутные войска планируют обеспечить экипировкой «Ратник» к 2020 году
|
|
Военнослужащий сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник"
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
ЦАМТО, 6 февраля. Все военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ к 2020 году могут быть обеспечены экипировкой солдата будущего «Ратник». Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта.
«Я надеюсь, что к 2020 году это уже будет нормой, и практически каждый военнослужащий Сухопутных войск будет этим обеспечен, и пока все идет именно к этому», – сказал А.Романюта в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Как напоминает агентство, боевая экипировка «Ратник» поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.
06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.02.2017 Почти все военнослужащие Сухопутных войск к 2020 году могут получить экипировку "Ратник"
28.11.2016 Все соединения морской пехоты получили боевые комплекты "Ратник"
07.11.2016 ВС с 2014 года получили более 120 тысяч комплектов экипировки "Ратник"
07.11.2016 Российская армия получила более 120 тыс. боевых комплектов "Ратник"
17.08.2016 Дмитрий Семизоров: облик "солдата будущего" будет представлен на "Армии-2016"
20.07.2016 Минобороны встроит российский аналог Siri в "Ратник"
04.05.2016 В ВДВ заявили, что получили приоритет по оснащению новейшим вооружением
18.03.2016 Минобороны заказало новую партию радиостанций для "солдат будущего"