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Сухопутные войска планируют обеспечить экипировкой «Ратник» к 2020 году

07.02.2017 ЦАМТО 242 0
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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий сухопутных войск в боевой экипировке "Ратник"
Источник: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

ЦАМТО, 6 февраля. Все военнослужащие Сухопутных войск ВС РФ к 2020 году могут быть обеспечены экипировкой солдата будущего «Ратник». Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил председатель Военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта.

«Я надеюсь, что к 2020 году это уже будет нормой, и практически каждый военнослужащий Сухопутных войск будет этим обеспечен, и пока все идет именно к этому», – сказал А.Романюта в эфире радиостанции «Эхо Москвы».


Как напоминает агентство, боевая экипировка «Ратник» поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

06.02.2017
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Проекты
2020-й год

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